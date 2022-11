God of War Ragnarök: Alle Schatzkarten und wo ihr die Schätze findet

Die Schatzkarten in God of War Ragnarök sind Sammelobjekte, die hier und da in den Gebieten versteckt sind.

Es handelt sich um Pergamentrollen mit jeweils einer zugehörigen Schatzsuche (also einem Fundort pro Karte). Öffnet ihr den Kartenbildschirm und seht auf die Checkliste am linken Bildrand, tauchen die Schatzkarten in der Kategorie "Wissen" auf. Manche sind besser versteckt, andere weniger gut, aber allesamt führen sie euch zu einer bestimmten Stelle.

Dort wartet zwar kein großes X auf den Finder, aber immerhin ein Schimmern auf dem Untergrund. Klickt auf diese Stellen, wenn ihr die Karten habt, um die Beute zu heben.

Hier führen wir nach und nach alle Schatzkarten auf und zeigen, zu welchen Orten sie euch führen.

Springe zu:

An Land gespült

Früchte der Industrie

Dagestrs Untergang

Die Zehen des Riesen

Schatzsuchen in God of War Ragnarök

Die Suche nach einem Schatz in GoW Ragnarök läuft immer gleich ab. Ihr findet irgendwo eine Karte mit einer mehr oder weniger kryptischen Beschreibung.

Öffnet sie im Menü unter Ziele -> Schatzkarten und ihr seht ein kleines Bild samt einem Text und einigen Hinweisen, wo man den entsprechenden Schatz finden und einsammeln kann. Das Motiv auf dem Bild verrät die Region und anhand des Textes muss man sich selbst einen Reim darauf machen.

Anhand der Hinweise könnt ihr selbst rätseln, wo der Schatz vergraben sein könnte.

Allerdings steht man nicht komplett ahnungslos da. Nutzt die Übersichtskarte der Spielwelt und seht euch entdeckte Regionen an. Habt ihr eine Schatzkarte in der Tasche, wird in der Checkliste des entsprechenden Ortes der Punkt "Vergrabener Schatz" freigeschaltet.

So wisst ihr ganz genau, an welchem Ort zu suchen ist.

So hebt ihr die Schätze

Die eigentliche Suche ist dann wenig spannend. Habt ihr anhand der Karte (oder der Beschreibung) herausgefunden, wo genau ein Schatz liegt, geht ihr zu diesem Punkt.

An der entsprechenden Stelle erkennt ihr ein Leuchten auf dem Boden, klickt darauf und Kratos macht sich die Beute zu eigen. Das war es. Ihr benötigt keine spezielle Ausrüstung (abgesehen von der Schatzkarte), keine Schaufel oder ähnliches.

So sehen die Fundorte der Schätze in der Regel aus. Kein X, kein Tamtam, nur eine hervorgehobene Stelle zum Interagieren.

Somit sind die vergrabenen Schätze in GoW Ragnarök "nur" weitere Sammelobjekte, um die Areale mit Tätigkeiten zu füllen.