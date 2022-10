God of War Ragnarök bietet fünf Schwierigkeitsgrade, die ihr nach Belieben wechseln könnt

Wenn God of War Ragnarök am 9. November für PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheint, habt ihr die Qual der Wahl. Ganze fünf Schwierigkeitsgrade stehen euch zur Verfügung. Je nach eurer Stimmung, eurem Können und eurem Drang nach Herausforderung könnt ihr sogar zwischen den verschiedenen Graden wechseln - und das sogar mitten im Spiel.

Gemütlich oder gefährlich? Ihr sucht aus!

Das alles verriet Game Director Eric Williams während einer Live-Fragerunde auf dem offiziellen Discord-Kanal vom Entwicklerstudio Santa Monica. Diese Schwierigkeitsgrade gibt es:

Give Me Story – Einfaches Durchspielen der Story

– Einfaches Durchspielen der Story Give Me Balance – Ausgewogene Spielerfahrung

– Ausgewogene Spielerfahrung Give Me Grace – Irgendwo zwischen Story und Balance

– Irgendwo zwischen Story und Balance Give Me No Mercy – Herausfordernd

– Herausfordernd Give Me God of War – Härteste Spielerfahrung

Insgesamt erinnern die Schwierigkeitsgrade an die von God of War aus dem Jahr 2018, auch wenn es dort nur vier statt fünf Modi gab. Besonders der Story-Modus und der "No Mercy"-Modus ähneln ihren Vorgängern sehr. Am härtesten Schwierigkeitsgrad hat Santa Monica allerdings etwas herumgeschraubt.

Spieler, die auf diesem Schwierigkeitsgrad beginnen, haben es zu Anfang etwas leichter als im schwersten Modus des Vorgängerspiels. Die Herausforderung wächst über die Zeit und gibt euch erstmal ein wenig Zeit, um euch einzuspielen, bevor der kalte Norden so richtig brutal wird.

Außerdem können Spieler jetzt auch vom härtesten Schwierigkeitsgrad zurück in einen anderen Modus wechseln, wenn dieser doch zu schwer wird oder sie einfach schneller mit der Story durch sein wollen. Nachdem ihr den härtesten Modus aufgegeben habt, gibt es in diesem Spieldurchlauf allerdings keinen Weg mehr zu diesem zurück.