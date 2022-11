God of War Ragnarök: Schnell Hacksilber und Geld verdienen

Das Geldverdienen in God of War Ragnarök ermöglicht u.a. hilfreiche Eingriffe in Sindris und Broks Schmiede.

Nicht jede, aber die meisten Verbesserungsarbeiten an Kratos' Ausrüstung kosten (abgesehen von den nötigen Komponenten) Hacksilber, die geläufige Währung in GoW Ragnarök. Hacksilber kann man nie genug haben und manchmal muss man schnell eine Ladung davon verdienen. Darum geht es in diesem Abschnitt.

Lest hier ein paar Tipps zum Geldverdienen in GoW Ragnarök.

Spielt die Haupt- und Nebenquests

Das mag im ersten Moment nach einem banalen Tipp klingen und es ist auch einer, daher kurz zur Verdeutlichung: Quests (siehe Der Pfad bzw. Gefallen) führen euch durch die komplette Spielwelt. Und wer viel in der Spielwelt herumkommt, kann viel Hacksilber einsammeln, so einfach ist das.

Schaut jeden Vorsprung runter, um Truhen und Särge zu entdecken, die sich plündern lassen.

Im Rahmen der Quests gelangt ihr zu teils speziellen Locations, wo im Grunde immer ein paar Münzen zu holen sind. Erkundet jeden Ort bis in den letzten Winkel, um möglichst viel Kasse zu machen.

Besonders lohnend ist beispielsweise der Gefallen "Der verlorene Schatz" in Svartalfheim, bei dem ihr satte 45.000 Hacksilber abstauben könnt.

Wo man noch weitaus mehr Hacksilber in Ragnarök finden kann? Siehe die folgenden Abschnitte.

Leichen haben Geldbeutel neben sich

Beim Erkunden der Umgebungen seht ihr immer wieder die Hinterlassenschaften jener, die weniger Glück hatten und ihr Leben einbüßten. Ein typischer Fund samt Geldbeutel sieht so aus:

Achtet auf die gelblich schimmernde Lichtspur, die vom Geldbeutel nach oben ausgeht. Sie ist ein untrüglicher Hinweis darauf, dass es bei der Leiche (oder an einem anderen Ort) etwas Kleingeld zu holen gibt.

Plündert Truhen und Särge

In jedem Abschnitt könnt ihr diverse Arten von Truhen finden und öffnen. Die meisten von ihnen enthalten wenigstens Hacksilber, manche außerdem Ressourcen zum Verbessern der Ausrüstung.

Die "kleinste" Art von Truhe in GoW Ragnarök ist kompakt, aus Holz gefertigt und sieht so aus:

Ein wenig lohnender wird es bei den größeren, rot leuchtenden Truhen, die neben dem Geld auch Komponenten enthalten. Sie sehen so aus:

Die roten Särge kommen mit einem Steindeckel, den zu öffnen etwas mehr körperliche Mühe erfordert. Sie enthalten ebenfalls Ressourcen sowie Geld und sehen so aus:

Öffnet alle Truhen, die ihr finden könnt. Es schadet nicht, die paar Extrameter auf sich zu nehmen.

Fässer im Wasser

Beim Erkunden der Seegebiete in einem Boot - etwa Svartalfheim - kommt ihr immer wieder an Holzfässern vorbei, die im Wasser treiben. Fahrt mit dem Boot über sie drüber und sie spülen ein paar Münzen in die Kasse.

Das Beste an diesen Fässern: Sie kommen immer wieder. Zu einem späteren Zeitpunkt könnt ihr die gleichen Fässer an denselben Stellen noch mal, noch mal und noch mal zerstören, um weiteres Hacksilber zu verdienen.

Eimer runterschießen

Werft öfter mal einen Blick nach oben, um Holzeimer zu lokalisieren, die hier und da von der Decke hängen. Sie verfügen über ein rundes Verbindungsstück an der Leine, zertrennbar mit einem Axtwurf oder den Chaosklingen (L2 + R2).

Lasst die Eimer nicht hängen.

Zerstört dieses runde Siegel und die Eimer zerschellen auf dem harten Boden. In der Regel hinterlassen sie zerbrochene Runen. Hin und wieder ist auch ein Batzen Hacksilber dabei. Keine schlechte Ausbeute für einen simplen Axtwurf.

Vasen und Töpfe enthalten Hacksilber

Kratos kann in den Umgebungen hier und da die Inneneinrichtung zerschlagen. Das gilt nicht nur für Kisten und Fässer, sondern auch für Töpfe, Vasen und andere Gefäße.

Diese Töpfe enthalten - anders als Kisten und Fässer - ebenfalls Hacksilber und treiben den Zähler schnell in die Höhe.

Optionale Regionen erkunden

Viele Bereiche in der Spielwelt sind optional und nicht mit der Hauptgeschichte verknüpft, aber ihr solltet sie dennoch erkunden, am besten bis in den letzten Winkel.

Sie enthalten nicht nur Sammelobjekte und kleine, teils sehr nette Rätsel, sondern auch Truhen. Und Truhen bedeuten immer Reichtum, zumindest wenn man sie fleißig öffnet und entleert.