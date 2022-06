God of War Ragnarök erneut verschoben? Angeblich kommt das Spiel erst 2023

Berichten zufolge wurde God of War Ragnarök verschoben und soll nun erst 2023 erscheinen. Jedoch herrscht keine Einigkeit über dieses Gerücht.

Uneinigkeit in der Gerüchteküche

So berichtet es Gamereactor, die sich dabei auf "verschiedene europäische Quellen" berufen. Aber ist da auch wirklich was dran? Jason Schreier von Bloomberg bezweifelt, dass God of War Ragnarök auf das nächste Jahr verschoben wurde.

In einem Beitrag auf Resetera zu diesem Thema kommentierte Schreier: Es ist schwer, etwas definitiv zu verneinen, aber jemand, der es aus erster Hand wissen müsste, hat mir gerade gesagt, dass er nichts von einer Verschiebung auf 2023 gehört hat, ebenso wie jemand, der es aus zweiter Hand wissen könnte."

Weitere Meldungen zu God of War Ragnarök:

Irgendwo in der goldenen Mitte liegt ein kürzlicher Tweet von PlayStation Game Size. In ihrem gestrigen Beitrag sprach der Account von einer Verschiebung vom 30. September auf den 31. Dezember. Statt im dritten Quartal würde das Spiel für PS4 und PS5 dann also im vierten Quartal erscheinen - ganz knapp vor dem Jahreswechsel.

🚨 God of War Ragnarök Release Date Changed From September 30 To December 31 (Place-Holder)



🟦 Q4 🤔



🟥 #GodofWarRagnarok #PS4 #PS5 pic.twitter.com/bphW2w9Bda — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) June 8, 2022 Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Animationsdirektor Bruno Velazquez sagte im April, dass God of War Ragnarök "noch dieses Jahr" kommen werde und versprach, dass das Team weitere Informationen zum Spiel teilen werde, sobald es bereit dazu sei.

Ursprünglich sollte God of War Ragnarök bereits 2021 auf den Markt kommen, wurde zugunsten der Qualität des Spiels und der Sicherheit der Entwickler während der Pandemie verschoben.