God of War Ragnarök: Jotnar-Edition schon jetzt zum dreifachen Preis auf Ebay

Scalper reiben sich die Hände, denn mit der Jotnar-Edition von God of War Ragnarök haben sie neues Futter gefunden, dass sie zu überteuerten Preisen auf Ebay anbieten können.

God of War Ragnarök: Scalper Edition

Statt den im PlayStation Store angegeben Preis von 269,99 Euro für die dicke Sammel-Edition. Für das Geld erhaltet ihr einen gedruckten Gutscheincode für die Vollversion von God of War Ragnarök für PS4 und PS5, eine 18-cm-Vinyl-Schallplatte mit dem Soundtrack, ein Anstecknadel-Set, den legendäre Draupnir-Ring, Broks Würfelset, eine Yggdrasil-Stoffkarte, eine Steelbook-Verpackung, 5-cm-Schnitzereien der Wanen-Zwillinge und zu guter Letzt die 40-cm-Nachbildung von Mjölnir.

In Australien wurde die Version heute Morgen bereits beim Einzelhändler Game Angeboten und war binnen kürzester Zeit ausverkauft. Wir reden hier von gerade mal einer Minute. Auf Ebay erhoffen sich nun einige dieser schnellen Käufer, ihre Jotnar-Edition mit einem saftigen Gewinn loszuwerden und stellen die neue Sammler-Edition für bis zu 1500 australische Dollar ins Netz - das sind etwa 1000 Euro und weit über das Dreifache des Kaufpreises.

Das dreifache des Kaufpreises ist schon eine Hausnummer.

Auch in Großbritannien wird die Jotnar-Edition für den doppelten Verkaufspreis auf Ebay angeboten, hier in Deutschland könnt ihr diese überteuerten Versionen für 600 Euro kaufen. Einige Angebote haben völlig irreführende Titel mit "Sex Pistols"-Schriftzug und Jotnar-Edition-Bild.

Ja nicht mal für eine professionelle Überschrift reicht es bei manchen Händlern.

Hier in Deutschland müssen wir uns noch ein wenig auf die Edition gedulden. Im PlayStation Store heißt es, die Edition komme bald. Leider zeigt uns der Ausgang vom Verkauf in Australien auf, was auf uns zukommen könnte. Die Editionen werden sicher auch hier nicht stundenlang im Verkauf sein und auch Scalper werden sicherlich ihre Finger im Spiel und die Editionen später auf Ebay haben.

Wie immer können wir nur davon abraten, die Angebote der Scalper wahrzunehmen und sie auf ihrer Beute sitzenzulassen. Mit einem Kauf spielt ihr ihnen nur in die Hände.