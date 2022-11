God of War Ragnarök: Jötunheim betreten und Sammelobjekte bei Angrbodas Baumhaus finden

Jötunheim in God of War Ragnarök ist eine der neun Welten und ein Hauptschauplatz während des Spielverlaufs.

Den ersten Ausblick auf die Welt und ihre wunderschönen Wälder samt den Flüsschen erhaltet ihr in der Hauptquest "Das verschollene Heiligtum". Darin erkundet ihr Jötunheim in der Rolle von Atreus, lernt Angrboda kennen und erlebt einige Abenteuer, ohne dass Kratos etwas davon mitbekommt.

Ihr könnt Jötunheim auch im späteren Spielverlauf mit Kratos erreichen und immerhin einen kleinen Abschnitt erkunden.

Wie kommt man mit Kratos nach Jötunheim?

Dafür muss die Hauptgeschichte des Spiels (und damit das Kapitel "Die Welten im Krieg") abgeschlossen sein, vorher wird es nichts mit der Reise ins Land der Riesen.

Nehmt den Weltensamen mit, um die Welt für die Schnellreise freizuschalten.

Sprecht im Anschluss bei Sindris Haus mit dem Eichhörnchen Ratatöskr und lasst euch den Beutel mit Yggdrasil-Samen aushändigen. Diese speziellen Samen ermöglichen den Abstecher nach Jötunheim.

An einem mystischen Tor ist die Welt fortan freigeschaltet und ihr könnt sie per Schnellreise ansteuern (Angrbodas Baumhaus).

Neun Welten in voller Blüte (Jötunheim)

Passend dazu die Sammelobjekte, von denen es in Jötunheim nur ein einziges gibt. Was für eine schöne Abwechslung von all den Collectables in Vanaheim, Svartalfheim oder Midgard.

In Jötunheim könnt ihr lediglich die Blume mit der Bezeichnung Eisenglocke für die Quest "Neun Welten in voller Blüte" pflücken, das war es.

Die Eisenglocke ist das einzige Sammelobjekt in Jötunheim.

Lauft von Angrbodas Baumhaus nach Nordwesten/Norden und folgt dem Pfad bis zu dem schrägen Baumstamm (hinter dem es nicht weitergeht).

Dort findet ihr die Blume und könnt sie ins Inventar verfrachten.

Angrboda freut sich über jeden Besuch.

Mehr gibt es in Jötunheim nicht zu finden, zumindest in Hinblick auf einen vollständigen 100%-Spielstand.

Wer mag, kann sich noch einmal mit Angrboda unterhalten und später wiederkommen (das Mädchen hat dann etwas Neues über Faye zu sagen) - oder die bemalten Schreine anschauen.

Und er sowieso.

Der Riesenwolf lässt sich natürlich streicheln, blockiert aber den Weg, um weitere Regionen in Jötunheim erkunden zu können.

Damit haben wir alles gesammelt und können woanders weitermachen.