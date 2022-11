God of War Ragnarök: Kratos schlägt sich in unter 25 Stunden durch die Hauptgeschichte

God of War Ragnarök erscheint am 9. November 2022 und bringt euch in diesem kalten Herbst ein paar spannende Spielstunden. Wie viel Zeit das Spiel in Anspruch nimmt - mit und ohne Nebenquests - ist nun auch bekannt.

Spielzeit ohne New Game +

Wie MP1st schreibt, soll die Hauptgeschichte etwa 20 bis 25 Stunden umfassen. Darin sind aber noch keine Nebenquests eingerechnet. Hierbei geht um die reine Story.

Mit den Missionen abseits des großen Pfades bringen euch Rüstungen, Mods, Handwerksgegenstände und einiges mehr. Abgesehen davon, bringen die vielen kleinen Seitenpfade auch eigene Geschichten mit. Auch das Endgame, nachdem ihr die Story durchgespielt habt, gehört dazu.

Mehr zu God of War Ragnarök:

God of War: Ragnarök im Test - Das perfekte Action-Adventure und die beste Götterdämmerung für die PS4-Ära

God of War Ragnarök bringt sechs Grafikmodi auf die PS5 mit: Hier sind alle Optionen

God of War Ragnarök: So viel Liebe steckt in jeder einzelnen Figur des Spiels

Rechnet man all das zusammen, so kommt ihr auf eine Spielzeit von 40 bis 60 Stunden. Und dann könnt ihr Kratos auch noch durch die verschiedenen Schwierigkeitsgrade in God of War Ragnarök jagen.

Das ist doch eine ganz anständige Menge an Inhalten, oder ist euch das noch zu wenig für das Geld?