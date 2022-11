God of War Ragnarök: Midgard - Alle Sammelobjekte (Nornentruhen, Artefakte, Wissen, Raben, Schätze und mehr)

Midgard in God of War Ragnarök ist einer der Hauptschauplätze und Startpunkt des Spiels.

Als Teil der Neun Welten bereist man es schon früh im Rahmen von Atreus' erster Quest "Alte Freunde". So richtig erkunden mit allem, was am Rand der Story dazugehört, kann man Midgard ab der Hauptquest "Der Schicksalsspruch". In dem winterlichen Klima gibt es die üblichen Sammelobjekte: Nornentruhen, Wissen, Artefakte und mehr. Hier die Übersicht dazu, was man in Midgard finden kann.

Unterregionen:

Weitere Regionen in Kürze...

Alle Sammelobjekte in Midgard

Nachfolgend steht eine allgemeine Übersicht, wie viele Objekte es in welcher Kategorie zu finden gibt. Für die genauen Fundorte siehe die Unterregionen im Anschluss.

Artefakte: 7

Wissen: 10

Odins Raben: 6

Nornentruhen: 4

Legendäre Truhen: 7

Yggdrasil-Risse: 3

Vergrabene Schätze: 2

Berserker-Grabsteine : 2

Überreste von Asgard: 2

Sigrúns Fluch: 1

Leitbild: 4

Weitere Sammelobjekte in Kürze…

Der verlassene Außenposten

Der verlassene Außenposten ist eine optionale Region, die ein wenig versteckt ist und den Gefallen "Sigrúns Fluch" verbirgt.

Artefakte: 1

Wissen: 2

Odins Raben: 2

Die Schatzkammer

Die Schatzkammer ist ebenfalls mit dem Gefallen "Sigrúns Fluch" verknüpft und enthält, was der Name verspricht.

Die Ruderer

Die Ruderer bezeichnet eine Region in Midgard, in der es lohnende Beute zu holen gibt. Hier alle Fundorte.