God of War Ragnarök auf PC ohne PSN-Account spielen - Diese Mod macht es möglich

Die PSN-Account-Pflicht für die PC-Version von Sonys Action-Adventure God of War Ragnarök sorgte bereits für deutliche Kritik der Fans.

Mithilfe einer neuen Mod wird diese Voraussetzung nun kurzerhand aus dem Spiel entfernt.

So geht es ausgetrickst

Normalerweise ist es so, dass ihr euren Steam-Account mit eurem PSN-Account verknüpfen müsst (wenn ihr keinen habt, müsst ihr einen erstellen), um God of War Ragnarök auf dem PC spielen zu können.

Was bei Multiplayer-Spielen vielleicht noch irgendwo nachvollziehbar ist, stört Fans bei Singleplayer-Spielen wie God of War Ragnarök jedoch umso mehr.

Eine neue Mod, die iArtoria auf NexusMods veröffentlicht hat, kümmert sich nun auf andere Art um dieses Problem, indem die Voraussetzung kurzerhand aus dem Spiel genommen wird. Die Mod wurde bereits tausendfach heruntergeladen.

Die PSN-Account-Pflicht ist nicht zum ersten Mal Thema bei PC-Versionen von Sonys Spielen. Anfang des Jahres wollte Sony die Account-Pflicht bei Helldivers 2 einführen, gleichzeitig wurde der Verkauf in 177 Regionen eingestellt, in denen das PlayStation Network nicht verfügbar ist.

Als Reaktion darauf erhielt das Spiel in weniger als 48 Stunden mehr als 100.000 negative Steam-Reviews, was Sony zum Umdenken bewegte. Daraufhin betonte auch Sucker Punch, dass der Singleplayer-Modus von Ghost of Tsushima auf dem PC keinen PSN-Account erfordert, der Koop-Modus hingegen schon.

Warum Sony bei God of War Ragnarök, einem reinen Singleplayer-Titel, nun doch wieder die Account-Pflicht durchdrücken will, bleibt erst einmal unklar. Zufrieden sind manche Fans damit jedenfalls nicht.

Erhältlich ist die PC-Version von God of War Ragnarök seit dem 19. September 2024. Ursprünglich erschien das Spiel im November 2022 für PlayStation 5 und PlayStation 4.