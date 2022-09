God of War Ragnarök: Neuer Trailer zeigt euch die spektakulärsten 3 Minuten des Tages

PlayStation hat sich für seine State of Play das Beste für den Schluss aufgehoben. Nachdem es viele kurze Eindrücke zu Spielen auf PS5 und PSVR2 gegeben hatte, kam endlich auch God of War Ragnarök an die Reihe.

Man könnte es fast schon Spoiler nennen

Fans konnten einen neuen Trailer begutachten, der ein paar bekannte, aber auch viele neue Szenen zeigte. Wer sich absolut nicht spoilern will, sollte von diesem Trailer vielleicht die Finger lassen, denn wie auch schon bei der Midgardschlange, könnte euch das ein oder andere Bild im Spiel später vielleicht weniger überraschen, wenn euch der Wow-Moment bereits vorab vor die Nase gehalten wurde.

Wer sich das Spektakel trotzdem nicht entgehen lassen will und es verkraftet ein zwei Charaktere und faszinierende Eindrücke aus den neun Welten zu sehen, kann sich den Trailer direkt hier ansehen:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Mehr zu God of War Ragnarök:

Dual-Sense-Controller im Design von God of War Ragnarök

Ein kleines Extra hat PlayStation auch noch vorgestellt, denn God of War erhält ein eigenes Dual-Sense-Wireless-Controller-Design. Ein raues Blau gepaart mit dem Weiß der PS5 und zwei heulenden Wölfen in der Mitte bieten ein schlichtes, aber dennoch außergewöhnliches Aussehen.

Die limitierte Edition des PS5-Controllers könnt ihr ab dem 9. November bestellen. Wo ihr den Controller überall kaufen könnt und wie viel Sony als Aufpreis für diese Edition verlangt, konnten wir dem Material der State of Play leider nicht entnehmen. Weitere Informationen folgen sicher rechtzeitig.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

God of War Ragnarök erscheint am 9. November 2022 für PlayStation 4 und PlayStation 5. Der Controller kommt also nicht perfekt zum Release. Schade aber auch.