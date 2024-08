God of War Ragnarök: PC-Anforderungen sind da und ihr müsst fast 200 GB frei machen

Am 19. September erscheint God of War Ragnarök auf dem PC. Welche Anforderungen euer Gerät erfüllen muss, um Kratos flüssig über euren Bildschirm laufen zu lassen, hat Sony nun bekannt gegeben.

Ist euer PC bereit für God of War Ragnarök?

Zum einen benötigt ihr einen dicken Batzen Festplattenspeicher. Kratos ist ein riesiger Muskelprotz, da wundert es nicht, dass er mit seinen schweren Waffen, einem Sohn und einer ganzen nordischen Welt ein wenig Platz auf eurer SSD verschlingt. Ganze 190 GB müsst ihr für God of War Ragnarök frei machen.

Sony hat die Anforderungen für eure Hardware in verschiedene Grafikeinstellungenaufgeteilt. Für HD-Auflösung und 30 FPS auf niedrigen Einstellungen benötigt ihr mindestens eine NVIDIA GTX 1060 oder AMD RX 5500 XT, einen Intel i5-4670K oder AMD Ryzen 3 1200 und 8 GB RAM.

Empfohlen werden allerdings NVIDIA RTX 2060 Super oder AMD RX 5700, Intel i5-8600 oder AMD Ryzen 5 3600 und 16 GB RAM. Mit dieser Hardware könnt ihr dann 60 FPS bei mittleren Grafikeinstellungen und HD-Auflösung erwarten.

Für 2K solltet ihr dann schon eine NVIDIA RTX 3070 oder AMD RX 6800 mitbringen. Als Prozessor eignet sich hier der Intel i7-7700K oder der AMD Ryzen 7 2700X. Wer mit 4K-Auflösung spielen will, benötigt mindestens eine 3080 Ti oder RX 6900 XT. Damit könnt ihr dann zu den hohen Grafikeinstellungen wechseln. Ultra-Settings auf 4K sind dann nochmal eine andere Kiste. Hier solltet ihr eine 4070 Ti oder AMD RX 7900 XT am Start haben. Am besten hat euer System außerdem einen Intel i5-11600K oder einen AMD Ryzen 7 3700X.

Das Spiel unterstützt außerdem Nvidia DLSS 3.7, AMD FSR 3.1 und Intel XeSS 1.3 sowie die Generierung von Frames. Hier geht es zum offiziellen Blogbeitrag von Sony.