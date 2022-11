God of War Ragnarök: So viel Liebe steckt in jeder einzelnen Figur des Spiels

God of War Ragnarök schickt Kratos und Atreus am 9. November durch den kalten Fimbulwinter. Die neun nordischen Reiche sind mit Eis und Schnee bedeckt und Ragnarök steht den Asen, Riesen, Zwergen, Elfen und Göttern kurz bevor.

Jeder Charakter ein einzigartiges Stück Kunst

Entwickler Santa Monica erklärt, wie sie die Welt und ihre Charaktere in God of War Ragnarök gestaltet haben. Alle Charaktere sollten einzigartig sein und dem Erbe des ersten Teils gerecht werden. In diesem Video stellen sich die Character Artists vor und erklären ihre Arbeit an God of War Ragnarök:

In Swartalfheim, dem Reich der Zwerge, ist die Kleidung der Einwohner an die Umgebung angepasst. Diese besteht aus vielen kleinen Häusern, Steinbrüche und Werkstätten, die Natur aus heißen Quellen und farbenfrohen Mineralien.

Neben den bereits bekannten Zwergen Brok und Sindri lernt ihr auch Durlin kennen. Angela Rico, Senior Character Artist erklärt, dass er ein sehr organisierter Buchhalter mit einem markanten Monokel sei - immerhin muss er ja auch die vielen Zahlen in seinen Büchern gut lesen können, denen er sein Leben verschrieben hat. Ein seltsamer lila Oktopus ist sein Haustier, bei dem er auch mal seine weiche Seite zeigen kann.

Nicht so freundlich ist eine neue Spezies von Echsenwesen, die Santa Monica erschaffen hat. Sie besitzen große, messerscharfe Klauen und erscheinen in unterschiedlichen Variationen. Jede Kreatur, die auf Kratos und Atreus lauert, beherrscht unterschiedliche Attacken, zu eintönig soll es ja nicht werden.

Insgesamt hat das Team viele Inspirationen aus dem echten Leben verwendet, um die Welt und die Figuren so glaubhaft wie möglich zu machen.