God of War Ragnarök: So viel Platz braucht Kratos auf der PS4

God of War Ragnarök erscheint am 9. November 2022. Klein wird das Spiel nicht, so viel ist sicher jedem klar, doch wie viel Speicherplatz genau wird die Fortsetzung von Kratos' Reise durch die neun Welten in Anspruch nehmen? Darauf gibt es jetzt eine Antwort.

Kratos spielt auch in Sachen Downloadgröße mit den Muskeln

Im PlayStation Store wird immerhin die Dateigröße für die PS4-Version laut eines Tweets angegeben - und die hat es echt in sich. Ganze 90,6 GB werden dort angegeben. Auch, wenn es bereits Spiele auf der PlayStation 4 gab, die mehr Speicherplatz benötigt haben, so ist God of War Ragnarök dennoch eines der größeren.

Wir können davon ausgehen, dass der Titel auf der PS5 etwas kleiner ausfallen wird. Möglicherweise braucht ihr hier nur für 80 GB freien Speicherplatz zu sorgen. Aktuell ist außerdem kein Update für das Spiel verfügbar, was auf die Abwesenheit eines Patches am Release-Tag hindeuten könnte.

God of War Ragnarök entsteht im Santa Monica Studio und wird bereits im übernächsten Monat für PS4 und PS5 erscheinen.