God of War: Ein Grund zum Feiern für Fans? Zum 20. Geburtstag hat sich Sony neuen Gerüchten zufolge etwas Besonderes ausgedacht

Im März feiert God of War seinen 20. Geburtstag und Sony will das neuesten Gerüchten zufolge entsprechend feiern.

God of War (2005) Genre: Action-Adventure

Plattform: PlayStation 2

Release: 22. März 2005

Entwickler / Publisher: Santa Monica Studio / Sony Computer Entertainment

Manche Fans spekulieren, dass Sony anlässlich dessen Remasters früherer Spiele veröffentlichen könnte.

Erfahren wir bald mehr?

Fan-Spekulation griff nun auch der üblicherweise recht gut informierte Journalist Jeff Grubb von Giant Bomb auf und deutet an, dass diesbezüglich bald mehr passieren wird.

"Ich denke, dass die Gerüchte über das Remaster von God of War ein wenig zu früh dran waren", schreibt er. "Das wird näher am [20. Geburtstag] passieren."

Unklar bleibt vorerst, ob er damit eine Ankündigung von Remasters meint oder ob Sony hier einen Shadow Drop zum Jahrestag geplant hat.

I think that those god of war remaster rumors just jumped the gun a little bit. That stuff will happen closer to this.



[image or embed] — Grubb (@grubb.wtf) 22. Februar 2025 um 03:59

Welche Pläne verfolgt Sony?

Ebenso ungewiss ist, welche Pläne Sony hier womöglich verfolgen könnte. Handelt es sich wirklich um echte Remasters der alten Spiele?

Oder bringt man die beiden PS2-Spiele und beide PSP-Spiele via PlayStation Plus Premium für Abonnentinnen und Abonnenten in den Spielekatalog? Die Alternative dazu wäre eben eine Remastered Collection, entweder mit den beiden PS2-Titeln oder mit allen vier Spielen der PS2- und PSP-Ära.

Aktuell ist lediglich God of War 3 Remastered als einziger älterer Titel der Reihe auf der PlayStation 5 spielbar. Die Rückkehr der God of War-Spiele, die sich mit der griechischen Mythologie befassen, wäre sicherlich auch dahingehend interessant, da es zuletzt Gerüchte über eine Rückkehr von Kratos nach Griechenland im nächsten God of War gab.

Was haltet ihr von den Gerüchten über etwaige Remasters der God of War-Spiele? Würdet ihr euch darüber freuen oder wärt ihr schon glücklich damit, wenn die alten Spiele einfach in den PS Plus-Spielekatalog kommen?