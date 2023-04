Golden Week im PlayStation Store: Die besten Angebote für PS5 und PS4.

Ein neuer Sale hat im PlayStation Store begonnen und damit feiert die Golden Week ihre Rückkehr.

Dieser findet anlässlich der goldenen Woche in Japan statt und beschert euch bis zum 11. Mai 2023 um 0:59 Uhr Angebote für PlayStation 5 und PlayStation 4.

Wir eigen euch nachfolgend ein paar gute Spiele, die ihr für wenig Geld bekommen könnt.

Wenn ihr in die japanische Unterwelt eintauchen möchtet, gibt es dazu bei der Golden Week gute Gelegenheiten. Da hätten wir etwa Yakuza 3 Remastered, Yakuza 4 Remastered und Yakuza 5 Remastered für jeweils 6,99 Euro, das neuere Yakuza: Like a Dragon könnt ihr euch für 17,99 Euro sichern.

Taucht ein in die Welt der Yakuza.

Ein klassisches und ausuferndes Rollenspiel-Erlebnis, das mehr als 100 Stunden Gameplay verpricht, erwartet euch in Rogue Galaxy. Das einst für PS2 und hier für die PS4 optimierte Spiel kostet euch 7,49 Euro. Ebenfalls schon etwas älter (zumindest im Original) ist Patapon Remastered. Es kostet euch ebenfalls 7,49 Euro und ihr müsst darin eure kleinen, einäugigen Anhänger anführen und so versuchen, ihr Zuhause zurückzuerobern. Was uns zu einer weiteren Neuauflage führt: Resident Evil 2 Remake. Für 9,99 Euro solltet ihr die neue Version von Capcoms Klassiker nicht verpassen.

Resident Evil 2 Remake gehört in jede gute Sammlung.

Ein Roguelite-Abenteuer bekommt ihr mit Skul: The Hero Slayer. Für 10,19 Euro bietet es sich ständig verändernde Karten und konfrontiert euch stets mit neuen Dingen. Wer Feuerwerk mag, ist mit Fantavision 202X gut beraten. Ursprünglich für die PS2 veröffentlicht, ist es nun auf der PS5 verfügbar und auch mit PSVR2 kompatibel. 14,99 Euro kostet es derzeit. Ansonsten könnt ihr in der Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy noch jede Menge Fälle und Rätsel lösen. Für 14,99 Euro ist hier im Gerichtssaal einiges los.