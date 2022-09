Goldeneye 007 erscheint für Nintendo Switch Online und im Xbox Game Pass. Die Sache hat nur einen Haken...

Für Leute, die es damals nicht gespielt haben, ist das vielleicht keine große Sache, aber dass dieser Tage der N64-Klassiker Goldeneye 007 gleich zwei Mal zurückkommt, ist für jemanden, der in den Neunzigern seine prägende Videospielphase hatte, einfach ein Knaller.

Nicht nur bringt Rare den ersten wirklich guten Konsolen-Shooter auf Nintendo Switch Online zurück, Game-Pass-Nutzer bekommen sogar eine 4K-Version mit höherer Bildrate und Achievements kredenzt.

Dies lies Rare über seinen Twitter-Kanal wissen.

"25 Jahre nach der ursprünglichen Veröffentlichung erlebt ihr GoldenEye 007 in einer originalgetreuen Neuauflage für Xbox-Konsolen. Inklusive Achievements, 4K-Auflösung und einer flüssigeren Framerate - sogar im lokalen Mehrspielermodus mit geteiltem Bildschirm!", lautet die Mitteilung.

Trotzdem nicht die bessere Version?

Gleichzeitig warb man für die simultan veröffentlichte Version für Nintendo Switch Online, ohne aber zu sagen, wann der Release sein wird. Die Rede ist nur von "bald". Und da das Spiel 1997 erschien, muss es - "25 Jahre später" - noch 2022 sein.

Der dazugehörige Blog-Eintrag auf der Xbox-Seite geht ein wenig mehr ins Detail und macht indirekt auf einen bedauerlichen Unterschied zwischen den Versionen aufmerksam. Ich mag eigentlich alles, was ich hier lese. Aber wie es scheint, wird man Goldeneye 007 nur auf der Nintendo Switch in dem neuen Online-Modus spielen können. Die Pressemitteilung der Xbox-One- und Series-Version erwähnt lediglich den lokalen Mehrspielermodus, der nun ebenfalls flüssiger laufen soll. Online wird mit keiner Silbe erwähnt, was ein gewaltiges Versäumnis ist.

Coole Level, tolle Gadgets. Das ist Goldeneye.

Ansonsten liest sich das, wie gesagt, ausgezeichnet:

"Der klassische Kampagnenmodus, die transformativen Schwierigkeitsgrade und die Chaos verursachenden Cheats kehren zurück – ebenso wie der kultige lokale Mehrspielermodus mit geteiltem Bildschirm, in dem bis zu vier Spieler auf der Couch gegeneinander antreten können, um ihre Fähigkeiten und ihren Verstand zu messen."

"Das ursprüngliche Erlebnis wurde mit verbesserten Steuerungsoptionen (einschließlich Unterstützung für zwei Analogsticks), nativer 16:9-Auflösung bis zu 4K Ultra HD (wo unterstützt), einer stabilen Bildwiederholrate und einer ganzen Reihe von freizuschaltenden Erfolgen aktualisiert."

Game-Pass-Nutzer bekommen das Spiel umsonst auf XBox Series und Xbox One. Dasselbe gilt für Käufer der Rare Replay Collection. Schade, dass nicht beide Versionen Online-Mehrspieler beinhalten.

Goldeneye ist bis heute sehr beliebt, weil es Stealth und Ballerei elegant vereinte und weil höhere Schwierigkeitsgrade die Missionen nicht einfach nur schwieriger, sondern auch komplexer gestalteten. Das sorgte für wahnsinnigen Wiederspielwert. Ein Modell, von dem ich mir bis heute wünsche, dass es mal einer übernimmt.