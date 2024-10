Goro Majima kehrt zurück: Pirate Yakuza in Hawaii kommt mit längerer Spielzeit

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii erscheint am 21. Februar 2025 für PS5, PS4, Xbox und PC. Im Mittelpunkt steht dieses Mal der charismatische Antagonist Goro Majima, der als einer der furchtlosesten und unberechenbarsten Charaktere der Serie bekannt ist. Das Spiel wird nach Angaben der Entwickler 1,3 bis 1,5-mal länger sein als das kürzlich erschienene Spin-off Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name.

Längere Spielzeit und spannendes Piratenabenteuer

Während The Man Who Erased His Name etwa zwölf Stunden dauerte, wird Pirate Yakuza in Hawaii zwischen 15 und 18 Stunden benötigen, um die Hauptstory abzuschließen. Majima leidet zu Beginn des Spiels unter Gedächtnisverlust und wird von einem Jungen am Ufer gefunden und gerettet. Im Laufe des Abenteuers kehrt er zu seiner wahren Natur zurück und stellt eine Piratentruppe zusammen. Seine Mission: Den verlorenen Schatz finden und sich gegen rivalisierende Kapitäne durchsetzen.

Neue Kampfstile und umfangreichere Spielerfahrung

Besonders interessant für Fans der Reihe ist die Einführung von zwei neuen Kampfstilen. Der Mad Dog-Stil, der zu Majimas impulsiver und unvorhersehbarer Persönlichkeit passt, sowie der Sea Dog-Stil, ein nautisch inspirierter Kampfstil, der perfekt zu der Piratenthematik des Spiels passt. Viele der Assets stammen aus dem Titel Like a Dragon: Infinite Wealth, der bereits im Januar 2024 erschienen ist.

Laut Yokoyama Masayoshi, Writer, Producer und Director bei Sega, wird Pirate Yakuza in Hawaii eine deutlich umfangreichere Spielerfahrung bieten als frühere Spin-offs der Serie. Um das Spiel kompett durchzuspielen benötigen Spieler bis zu 45 bis 54 Stunden, was es zu einem der umfangreicheren Titel der Serie macht.

Zusätzlich zur actionreichen Story wird der ehemalige WWE-Superstar Samoa Joe als spielbarer Charakter im Spiel auftreten, was für weitere Spannung sorgt. Fans können sich also auf ein abwechslungsreiches Abenteuer freuen.