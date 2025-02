Gothic 1 Remake: 13-minütiges Making-of-Video gewährt spannende Einblicke in die Entwicklung – So bringt man den Klassiker mit neuer Technik und moderner Spielmechanik zurück

THQ Nordic gewährt neue Einblicke in die Entwicklung des Gothic 1 Remakes. Das erste Making-of-Video mit dem Titel "Chapter 1: The Essence of Gothic" wurde veröffentlicht und bietet Fans einen exklusiven Blick hinter die Kulissen der Neuauflage. Entwickler Alkimia Interactive steht vor der Herausforderung, den einzigartigen Charme des Originals zu bewahren, während gleichzeitig moderne Anpassungen für heutige Spieler vorgenommen werden. Das Remake soll nicht nur technisch, sondern auch spielerisch zeitgemäß sein, ohne den Geist des Kultklassikers zu verlieren.

Gothic 1 Remake Genre: Action-Rollenspiel

Plattform: PS5, Xbox Series, PC

Release: TBD

Entwickler / Publisher: Alkimia Interactive / Nordic Games

Gothic für eine neue Generation

Das Video zeigt Interviews mit vielen wichitgen Personen aus dem Entwicklerteam, darunter Reinhard Pollice (Head of Studio & Game Director), Kai Rosenkranz (Musikkomponist & Sound Designer) und Daniel Candil (Studio Art Director). Sie erläutern, wie sie die Essenz von Gothic einfangen und in eine zeitgemäße Spielerfahrung überführen. Dabei geht es nicht nur um grafische Verbesserungen, sondern auch um die Neuinterpretation von Spielmechaniken, um ein modernes Spielerlebnis zu schaffen. Ein besonderes Augenmerk liegt darauf, die düstere Atmosphäre der Minenkolonie in der neuen Engine zum Leben zu erwecken.

Eine vertraute Welt in neuem Glanz

Auch ikonische Schauplätze aus dem Original sind in überarbeiteter Form zu sehen. Das Team legt großen Wert darauf, den Wiedererkennungswert zu erhalten, während Details, Animationen und Beleuchtung verfeinert werden. So soll die Welt lebendiger und gleichzeitig authentischer wirken. Neben der grafischen Modernisierung spielt auch das überarbeitete Sounddesign eine wichtige Rolle, um die düstere und beklemmende Stimmung von damals aufrechtzuerhalten.

THQ Nordic kündigte an, dass es während des Steam Next Fests, welches vom 24. Februar bis zum 3. März 2025 stattfindet, weitere Einblicke geben wird. Zudem sind bereits Vorbestellungen für die Standard Edition und Collector’s Edition über den THQ Nordic EU Store möglich.

Das Making-of-Video liefert erste Einblicke in die Entwicklung des Projekts. Fans können gespannt darauf sein, wie sich das Gothic 1 Remake weiterentwickelt, welche weiteren Details enthüllt werden und wie sich das fertige Spiel am Ende anfühlen wird.