Gothic 1 Remake muss sich seinen Platz in der aktuellen Spielewelt nicht suchen, es passt perfekt in die Mitte zwischen Dragon Age: Veilguard und Kingdom Come: Deliverance 2

Wer braucht denn heute noch ein Gothic? Ich gebe zu, dass ich mit dieser Frage rangegangen war, als ich die neue Demo des Tutorial-Bereiches startete. Die Antwort auf diese obligatorische Frage bei allem, was so lange in einer sich so schnell entwickelnden Branche zurückliegt, hat mich ein wenig überrascht. Aber dann wiederum habe ich alle Piranha Bytes Spiele seit dem fast legendären Erstling gespielt und wenn man erst mal bei Risen 3 ankam, dann war man halt schon etwas abgestumpft. Ich hatte schlicht vergessen, dass es nicht immer Mittelmaß war, das von der ersten Minute an langweilte.

Gothic 1 Remake Genre: Action-Rollenspiel

Plattform: PS5, Xbox Series, PC

Release: TBD

Entwickler / Publisher: Alkimia Interactive / Nordic Games

Aber meine verschwommenen Erinnerungen spielen eh keine so große Rolle, wir Veteranen des Millenniums-Wechsels sind ohnehin nur die eine Hälfte der Zielgruppe, die andere war damals vielleicht noch nicht mal auf der Welt. Fantasy hat heute einen anderen Stellenwert in der Unterhaltungsindustrie – danke, Peter Jackson – und diese neue Generation ist kein Nerd mehr, wenn sie mal einen Ork vermöbeln möchte. So etwas wie Gothic, ein leicht düsterer Twist auf ein recht handelsübliches Fantasy-Setting, kommt da gerade recht.

Zumal das Setting ja immer noch funktioniert. Die Klapperschlange trifft Herr der Ringe, das erklärt sich von selbst. Fast zumindest, ihr werdet als Schwerverbrecher in einer Fantasywelt in ein riesiges Freiluftgefängnis gesperrt. Ein ganzes Tal, mehrere Kilometer groß, liegt unter einer magischen Kuppel und wer erst mal drin ist, der bleibt auch drin. Es ist nämlich ein Gefängnis und wenn die Insassen überleben wollen, müssen sie magisches Erz heranschaffen, das draußen für einen Krieg gebraucht wird. Der kann euch aber egal sein, euer neues Heldenleben findet innerhalb dieser Kuppel statt.

Damals hat Gothic eine Menge neue Visionen umgesetzt und damit seinen Platz in der Halle der Legenden der Computerrollenspiele verdient. Eine relativ offene Welt in 3D, davon gab es damals noch nicht so viele. Verschiedene Fraktionen waren alles andere als Standard. Konsequenzen für Diebstahl sind Spielern von J-RPGs bis heute unbekannt, aber als Teil relativ komplexer Mechaniken in einer 3D-Welt vorher auf diese Weise noch nicht umgesetzt. Aber das ist lange her, 2001 und seitdem ist fast alles Standard, was Gothic mit eingeführt hat.

Also ja, braucht jemand noch Gothic heute? Nach ein paar Stunden mit einem alles andere als idealen Build muss ich sagen, ja, doch, da ist was. Nehmt das mit dem Build nicht zu ernst, das Spiel hat noch kein Datum, es ist noch viel Zeit, um zum Beispiel meine (hoffentlich) ganze eigene Erfahrung mit dem Speichersystem auszubügeln. Ich konnte speichern, aber nicht laden. Stattdessen fing das Spiel immer wieder ganz zum Start an, ich hatte aber teilweise Gegenstände bei mir, manchmal war eine Quest noch beendet, das nächste Mal war sie vielleicht wieder offen, es war etwas wild. Dazu versagte immer wieder mal selektiv die Controllerunterstützung, das Spiel lief in 1080p kaum besser als in 4K und beides war nicht gut, da ist noch viel zu tun.

Aber wenn es lief (und das tat es ja, bis mein nur im Tutorial nicht namenloser Held starb), dann war das, was zu sehen ist, auf jeden Fall schon mal technisch auf dem richtigen Weg. Sicher, nicht zu nah rangehen, Assets können teuer sein und in der Mine ist es eh grau. Aber am Wasserfall, beim Blick über das Tal, die Vegetation generell, das sieht alles schon sehr zeitgemäß aus. Richtig gut sogar und trotzdem kann man das 2001er-Spiel darin wiedererkennen, das ist schon mal gut gelungen.

Aber vor allem spielerisch kann das hier seinen Platz finden, und zwar exakt in der Mitte zwischen Dragon Age und Kingdom Come. Das wird schön plakativ durch den ersten Kampf illustriert. In Dragon Age startet ihr mit legendären Helden, die entsprechend ausgerüstet sind. In Kingdom Come seid ihr ein niemand, der sich in Stunde 20 vor einem Kampf fürchten muss. In Gothic aber startet ihr als niemand, findet aber nach spätestens 15 Minuten ein immerhin schrottiges Schwert, steigt bald einen Level auf und arbeitet euch deutlich zügiger in Richtung Irgendwann-eine-Legende vor. Es ist bodenständig, aber immer noch halbwegs heroische Fantasy und ergänzt das aktuelle Rollenspielspektrum damit gut.

Natürlich nur, wenn das auch Spaß macht, und eine Achillesferse war bei Piranha Bytes immer der Kampf, der mehr funktional als alles andere war. Das scheint sich beim Remake von Alkimia Interactive nur bedingt geändert zu haben. Sicher, ich hatte nur welchen Metallstock man auch immer man zuerst als Schwert findet, um damit auf den vier Tasten ein wenig auf den berühmten Urzeitvögeln herumzuhacken, aber dieser Eindruck war ein klares geht so. Um es wieder mit den beiden anderen Extremen zu vergleichen, sowohl Dragon Age wie auch Kingdom Come 2 haben komplexe und differenzierte, wenn auch sehr unterschiedliche Kampfsysteme. Das hier in Gothic Remake wirkt schon sehr sagen wir mal grundlegend. Auch die Bewegungen zum Ausweichen und Blocken sind ausgesprochen zäh, aber das kann sich bessern, wenn ich mal lang genug lebe oder einen Spielstand hab, den ich neu laden kann.

Der raue Ton der NPCs dagegen passt gut in die Zeit, und es war auch etwas, das Gothic praktisch erfunden hatte. Damals kamen praktisch alle RPGs aus Ultimas Schule und versuchten sich in ihren Arten eines gestelzten British-English mit gelegentlichen Shakespeare-Anflügen, bis Gothic mal ordentlich auf die Kacke kloppte. Erneut, das ist heute nichts Außergewöhnliches mehr, aber es ist auch nicht schlecht gealtert. Die Version hier war noch Englisch, aber es war definitiv der Pub und nicht das Theater. Was die Qualität der Quests angeht, nun, das reichte von finde ein Bier bis finde einen Typen, aber selbst, wenn man da nichts Grundlegendes angefasst hat, müssten die alten Questlinien von damals auch dank der Fraktionsaufteilungen noch ganz gut funktionieren.

Was den Rest angeht: Dies ist ein Spiel, das noch Arbeit braucht. Es ist alles noch etwas sperrig, aber nicht in einem anspruchsvollen Sinne, sondern dass es zu lange dauert Kräuter einzusammeln oder die Leiter anzuklicken. Das sind aber Kleinigkeiten und Anpassungen, die oft selbst auf den letzten Metern eines Spiels manchmal passieren, um all das würde ich mir aktuell noch keine zu großen Sorgen machen. Da ein wenig Schliff und Gothic Remake fühlt sich auch generell modern im gewünschten Sinne an, ohne seinen ursprünglichen Appeal einzubüßen und das sollte ja eigentlich das Ziel sein.

Also ja, auf die Frage, braucht es ein Gothic noch im Jahr 2025, kam ich zum für mich etwas überraschenden Schluss, dass dieses Spiel seinen Platz hat und er sich sogar exakt bestimmen lässt. Wenn das hier am Ende die technische Qualität hat, dass es halbwegs poliert daherkommt – hübsch genug ist es jetzt schon, am Rest muss halt noch geschraubt werden – dann mag es für Piranha Bytes schmerzhaft sein, dass ein Remake ihres ersten Titels dem letzten Elex zeigt, wo der Hammer hängt. Aber es ist dann eben so, irgendwie können sie da ja dann auch stolz drauf sein. Und für Gothic Remake sehe ich einen Platz, nicht als vorgekramtes Relikt für Nostalgiker, sondern im Reigen der großen aktuellen Rollenspiele, fast ein Vierteljahrhundert später.