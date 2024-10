Gothic 1 Remake: Hört euch jetzt den nostalgischen Soundtrack an

Gothic Remake legt das deutsche Rollenspiel aus dem Jahr 2001 neu auf. Nach aktuellem Stand soll der Titel bis zum 1. April 2025 erscheinen. Damit jeder etwas von dieser RPG-Perle hat, erscheint das Remake für PlayStation 5, PC und Xbox Series. Einen kleinen Vorgeschmack auf das kommende Abenteuer bietet der Soundtrack, den ihr ab sofort streamen könnt.

Eine Stimmung wie in den guten alten Zeiten

Gemütliche Lagerfeueratmosphäre gibt es mit dem "New Camp Cave"-OST. Hier geht die Nostalgie direkt in euer Ohr. Leider ist das Stück keine drei Minuten lang, aber ihr könnt es ja auf Dauerschleife hören.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

"Macht es euch in einer der Hütten im New Camp gemütlich (vorausgesetzt, ihr habt eine) und hört euch den ersten offiziellen Track der wunderschönen Gothic 1 Remake Musik von Kai Rosenkranz an", heißt es in der Videobeschreibung auf YouTube.

Mehr als 20 Jahre ist es her, dass Entwickler Piranha Bytes euch in die kultige Mittelalter-Fantasy-Welt von Gothic entführte. Hier ist ein Remake auf jeden Fall mehr als gerechtfertigt. Um die Neuauflage kümmert sich Alkimia Interactive während THQ Nordic die Rolle als Publisher erfüllt.

Gothic erhält mit dem Remake ein Upgrade auf die Unreal Engine 5, damit die Orkhorde, die das Königreich bedroht, noch erbarmungsloser aussieht. Für die Waffen der Armee benötigt der König Erz, dieses wird von Gefangenen in einer isolierten Kolonie abgebaut.

Zum Unglück des Königs wird dieses Gefangenenlager von einer magischen Grenze umgeben, in der man zwar hinein, jedoch nicht wieder herauskommt. In Gothic landet ihr als Gefangener in dieser gefährlichen Zone mit vielen Kriminellen, die auf eine Revolution aus sind. Könnt ihr entkommen?

Zumindest entkommen Spieler dem alten Kampfsystem. "Ein modernisiertes Kampfsystem, das die Grundvoraussetzungen des ursprünglichen Kampfsystems aufgreift und für eine neue Generation von Spielern zugänglich macht", soll das Remake verbessern. Und auch die Grafik macht einen gigantischen Sprung, wie die neuen Trailer bereits zeigen.