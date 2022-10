Gothim Knights bekommt im November einen Survival-Modus für vier Spieler

Ab November kann Gotham Knights doch noch zu viert gespielt werden, wenngleich das nicht für die normale Kampagne gilt.

Vielmehr bekommt das Spiel am 29. November per Update den kostenlosen Koop-Modus Heroic Assault, in dem vier Spielerinnen und Spieler antreten können.

Was bietet Heroic Assault?

Heroic Assault läuft dementsprechend unabhängig von der Hauptstory. Ihr landet zu viert in einer Arena-artigen Umgebung und müsst über insgesamt 30 Ebenen hinweg Aufgaben erfüllen und Gegner besiegen.

Und ja, der Vier-Spieler-Modus gilt definitiv nur für diesen Monat, wie die Entwickler extra betonen.

Die Kampagne von Gotham Knights unterstützt im Koop-Modus maximal zwei Spielerinnen und Spieler. Es ist wohl eher nicht davon auszugehen, dass sich das in Zukunft noch ändern wird.

Gotham Knights erschient am 21. Oktober für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5.