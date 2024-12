Govee AI Sync Box Kit 2 im Test - Verbessert, aber noch nicht perfekt

An einigen Stellen verbessert, mit helleren und kräftigeren Farben, aber auch noch nicht perfekt in mancher Hinsicht.

Nach der ersten AI Gaming Sync Box, die Govee im vergangenen Jahr veröffentlicht hat, legt das Unternehmen Endes zum Ende des laufenden Jahres mit einer neuen Version nach. Die soll einiges besser machen als der Vorgänger und baut dabei auf dem gleichen Prinzip auf. Mit einer UVP von rund 280 Euro ist das jedoch kein günstiger Spaß. Lohnt sich die Investition?

Govee AI Sync Box Kit 2 Release: Oktober 2024

Stromverbrauch: 60 Watt

Hersteller: Govee

Preis: ca. 280 Euro

Box & Zubehör: In der Verpackung steckt einiges an Inhalt. Ihr bekommt die AI Gaming Sync Box, einen Leuchtstreifen (für Bildschirme mit einer Größe von 27 bis 34 Zoll), zwei Light Bars, einen Stromadapter, zwei Ultra-High-Speed-HDMI-Kabel, Befestigungsclips, Schrauben sowie einen Schraubenzieher. Und natürlich ein paar Anleitungen.

Design und Verarbeitung: Mit dem AI Sync Box Kit will Govee euch eine Beleuchtungslösung für einen Bildschirm liefern, die im Grunde Philips' Ambilight nachahmt. Die Leuchtstreifen bringt ihr hinter dem Bildschirm an, stellt die zwei Light Bars daneben und dann klemmt ihr die Box, die zugleich als HDMI-Switch dient, zwischen Bildschirm und entsprechende Geräte. All das ist, wie man es von Govee kennt, sehr gut und sauber verarbeitet, was gleichermaßen für die HDMI-Kabel gilt.

Die Einrichtung ist grundsätzlich relativ einfach. Ihr müsst nur alles entsprechend anbringen, hinstellen und verkabeln, dann noch die Einrichtung mithilfe der App abschließen und schon könnt ihr im Grunde loslegen. Wenn ihr das hier verwenden möchtet, solltet ihr euch aber bewusst sein, dass ihr euer Setup um vier weitere Kabel ergänzt: Strom, Box zum Bildschirm sowie Kabel zu Light Bars und Leuchtstreifen. Im Vergleich dazu ist ein integriertes Ambilight natürlich platzsparender. Aber vielleicht wollt ihr ja keinen Philips-Fernseher, dann seid ihr auf solche Alternativen angewiesen.

Was die LEDs anbelangt, verwendet Govee bei der neuen Version nun 75 LEDs pro Meter, die für ein besseres Leuchterlebnis sorgen sollen. Auch RGBWIC wird unterstützt, ihr könnt also auch ein reines Weiß darstellen. Anders gesagt: Gab es für euren Geschmack beim Vorgänger zu wenig LEDs, dürftet ihr hiermit glücklicher werden. Allerdings muss euer Setup explizit auf HDMI ausgelegt sein, denn Support für DisplayPort gibt es erneut nicht.

Alle fünf HDMI-Ports beim Sync Box Kit 2 unterstützen nun übrigens HDMI 2.1, ihr solltet also keine Probleme mit G-Sync, Freesync, VRR und Co. haben. Bei Auflösungen von 1440p werden bis zu 240 Hz unterstützt, bei 4K sind es 144 Hz und bei 8K noch 60 Hz.

Performance: Seine volle Wirkung entfaltet das Sync Box Kit 2 beziehungsweise seine Beleuchtung natürlich dann, wenn euer Bildschirm vor einem guten, sauberen und hellen Hintergrund steht. Ihr habt wenig überraschend nicht viel davon, wenn euer Bildschirm nicht vor einem Hintergrund steht, sondern frei auf dem Schreibtisch in den Raum gerichtet. Aber das ist ja zu erwarten, man sollte schon wissen, was man kauft und wofür es gedacht ist.

Einmal angeschlossen, leistet das Sync Box Kit 2 aber zuverlässig gute Dienste. Ob es nun farbenfrohe Spiele wie Super Mario Party Jamboree oder The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom sind oder manchmal düstere Titel die Dragon Age: The Veilguard oder Star Wars Outlaws, die Box greift das Quellmaterial gut auf und sorgt für eine dazu passende Beleuchtung.

Es kann hier und da zu einzelnen Verzögerungen und manchmal ruckartigen Übergängen kommen, doch das fällt tatsächlich mehr dann auf, wenn man explizit darauf achtet, und eher weniger, wenn ihr euch auf das Geschehen auf dem Bildschirm konzentriert. Vor einem geeigneten Hintergrund und in einem abgedunkelten Raum entfaltet sich dann die volle Wirkung des Farbenspiels.

Der KI-Chip ist sogar in der Lage, bei unterstützten Spielen auf bestimmte Einblendungen zu achten und dann dazu passend besondere Lichteffekte auszulösen. Und das funktioniert in den rund 40 unterstützten Spielen, darunter Super Smash Bros Ultimate oder Mario Kart 8 Deluxe, auch ganz gut.

Alles in allem liefert das Sync Box Kit 2 eine sehr gute Performance ab, bietet mehr LEDs, ist farbenfroher und heller als die Vorgängerversion. Zugleich habt ihr auch die Unterstützung für höhere Auflösungen und Bildraten, die der modernen Technik zugute kommt und für mehr Kompatibilität sorgt. Obendrein könnt ihr das Ganze via Govees Dreamview-System noch mit anderen Produkten des Unternehmens koppeln.

Software: An der Software scheiden sich womöglich wieder die Geister. Ich hatte bisher selten Probleme damit, aber mitunter fallen zum Beispiel ein paar Probleme bei Übersetzungen auf. Leider ist es auch so, dass die KI zwar Elemente in bestimmten Spielen erkennen kann, es ist ihr jedoch nicht möglich, automatisch zwischen den jeweiligen Profilen zu wechseln. Ihr müsst in der App manuell das Profil umschalten. Das geht sicher noch besser.

Zu kaufen gibt es das Govee AI Sync Box Kit 2 unter anderem bei Amazon.de oder direkt bei Govee.

Govee AI Sync Box Kit 2 - Fazit

Letzten Endes erfüllt das Govee Ai Sync Box Kit 2 den Zweck, für den es gedacht ist. Und das überwiegend zuverlässig und mit einer schönen, hellen Farbpracht. Allerdings müsst ihr dazu auch schon etwas Geld in die Hand nehmen, daher solltet ihr die Voraussetzungen erfüllen, damit das alles gut zur Geltung kommt und nicht vor einem ungeeigneten Hintergrund verblasst. Gleichzeitig ist es wohl primär auf Fernseher ausgelegt, denn ein DisplayPort-Anschluss, der häufig bei Gaming-PCs zum Einsatz kommt, fehlt leider bei der Box. Insgesamt ist es auch noch nicht ganz perfekt, etwa bei einzelnen Lichtübergängen oder dem Umschalten zwischen Game-Profilen, aber ihr könnt damit einen Raum oder zumindest eine Ecke davon (je nach Setup) in ein sehr stimmungsvolles Licht einhüllen. Wenn ihr die Voraussetzungen ideal erfüllt, kann sich das hier definitiv für euch lohnen.