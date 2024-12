Govee Christmas String Lights 2 im Test - Farbenfrohe Weihnachtsbeleuchtung

Eine überzeugende Weihnachtsbaum-Lichterkette für alle, die gerne mit Farben und Mustern spielen und sie mit anderen Govee-Produkten kombinieren möchten.

Weihnachten steht vor der Tür, braucht ihr noch eine passende Beleuchtung für den Baum? Egal, ob jetzt in letzter Minute oder für das kommende Jahr, Govee will euren Baum mit seinen Christmas String Lights 2 zum Leuchten bringen. Dafür sollen zwei Varianten sorgen, eine 20 Meter lang und eine 30 Meter lang. Kostenpunkt: Rund 100 Euro beziehungsweise 130 Euro. Aber lohnt sich der Kauf? Govee Christmas String Lights 2 Release: 2024

Hersteller: Govee

Preis: ca. 100 bzw. 130 Euro

Box & Zubehör: Viel Zubehör bringen die Christmas String Lights 2 grundsätzlich nicht mit. Ihr erhaltet die Lichterkette in aufgerollter Form und zusätzlich natürlich noch das passende Netzteil, ansonsten ein paar Anleitungen und Informationen, das war es dann schon.

Design und Verarbeitung: Erwartungsgemäß handelt es sich hierbei um eine Weiterentwicklung der vorherigen Christmas String Lights. Das zeigt sich unter anderem in einer kleinen, aber feinen Änderung. Das Kabel der Lichterkette ist nun nicht mehr weiß, sondern grün, fügt sich somit farblich besser in euren Baum ein. Die 20-Meter-Variante verfügt über insgesamt 200 Lampenperlen, bei der 30-Meter-Variante sind es 300 Stück. Lichterkette und Steuerbox haben eine IP65-Zertifizierung, der Netzadapter eine IP44-Zertifizierung, ihr könnt die Kette also auch im Außenbereich verwenden.

Über das Design gibt es grundsätzlich nicht viel zu sagen. Es ist eine Lichterkette, bei der kleine LED-Perlen auf der Lichterkette angebracht sind, ihr habt also nicht die üblichen Kerzen-ähnlichen Lämpchen, wie ihr sie von klassischen Lichterketten kennt. Den einen oder anderen mag das vielleicht stören, aber wenn das kein Problem für euch ist, werdet ihr damit sicher glücklich. Qualitativ gibt es nichts zu meckern, alles hinterlässt einen gut verarbeiteten Eindruck.

Performance: Die Grundlagen stimmen schon mal, aber was ist mit der Leuchtkraft? Die stimmt, da muss man sich bei 200 beziehungsweise 300 Lampenperlen eher wenig Sorgen machen. Farben werden kräftig und leuchtend dargestellt, auch die warmweiße Farbdarstellung kann überzeugen. So könnt ihr es ganz normal in Warmweiß darstellen lassen, oder ihr macht alles kunterbunt, mit Mustern, Effekten und so weiter. Mehr als 100 Szenenmodi bringen die String Lights schon mit und ihr könnt auch selbst kreativ werden und eure eigenen Effekte erstellen.

Ein Teil der Szenen unterstützt zudem eigene Formen. Das heißt, ihr könnt die Lichterkette so chaotisch und unordentlich anbringen, wie ihr möchtet, mithilfe der App wird dann die Form erkannt und die Szene entsprechend angepasst. Das funktioniert grundsätzlich ganz gut, wie gut das dann am Ende aber aussieht, hängt ein bisschen davon ab, wie ihr die Lichter anbringt. Erwartet also nicht unbedingt ein Wunderwerk und dass immer alles perfekt aussieht. Vielleicht müsst ihr dann ein bisschen anpassen, aber die App bietet euch genügend Möglichkeiten, auf vorgefertigte Muster zu setzen oder selbst kreativ zu werden.

Bei den String Lights könnt ihr gleichermaßen auf Govees neue KI-Funktion setzen und eine Szene beschreiben, die ihr gerne hättet. Der Chatbot versucht dann anhand eurer Beschreibung, die gewünschte Darstellung entsprechend umsetzen. Hier lässt sich ebenfalls nicht sagen, dass das immer zu 100 Prozent perfekt funktioniert, zum Teil liefert die Funktion jedoch durchaus überzeugende Resultate. Für einen ersten Schritt ist das nicht verkehrt, in Zukunft wird man das vermutlich noch weiter optimieren und ausbauen.

Ansonsten habt ihr, wie bei Govee-Produkten üblich, noch die Möglichkeit, Alexa und Co. zur Steuerung zu Nutzen. Matter-Support ist vorhanden, erlaubt allerdings auch hier nur grundlegende Kommandos, für detailreiche Einstellungen und Anpassungen braucht ihr definitiv die App. Zu guter Letzt könnt ihr sie noch mithilfe von DreamView mit anderen Govee-Lichtern in der Umgebung synchronisieren. Wenn euer Weihnachtsbaum also zum Beispiel exakt so aufleuchten soll wie das, was zum Beispiel die AI Sync Box Kit 2 registriert, ist das möglich.

Software: Die App funktioniert grundsätzlich gut, je tiefer ihr aber ins Detail geht, desto komplexer kann es werden. Stellt euch daher darauf ein, etwas Zeit damit verbringen zu müssen, wenn ihr eigene Effekte und Muster erstellen möchtet. Ein wenig mehr Führung durch die einzelnen Funktionen könnte hier sicherlich nicht schaden.

Zu kaufen gibt es die Govee Christmas String Lights 2 unter anderem bei Amazon.de oder bei Govee.

Govee Christmas String Lights 2 - Fazit

Wenn ihr die ersten String Lights habt, bieten die String Lights 2 meines Erachtens nicht den Mehrwert, um zwingend aufzurüsten. Gleichermaßen sind sie vermutlich etwas übertrieben für alle, die einfach nur eine stinknormale, warmweiße Lichterkette haben möchten. Anders sieht es hingegen aus, wenn ihr wirklich mit den Effekten und Mustern herumspielen möchtet, die Lichterkette in ein vorhandenes Govee-Ökosystem integrieren möchtet. Dann lässt sich die Lichterkette nämlich problemlos mit den anderen Weihnachtsbeleuchtungen des Herstellers kombinieren und ergibt ein rundes, aufeinander abgestimmtes Gesamtbild. Ansonsten habt ihr Govee-typisch viel Flexibilität, wenn ihr eben mehr möchtet, als einfach nur eine warmweiße Lichterkette. Qualitativ gibt es dabei nichts zu meckern, die Verarbeitung ist sehr gut, die Farben und Leuchtkreft sind überzeugend.