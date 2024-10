Govee COB Strip Light Pro im Test - Bietet dir massig LEDs pro Meter und lässt sich kürzen

Überzeugt mit gesteigerter Leuchtkraft und vielen LEDs, lässt sich passend zurechtschneiden und produziert kräftige, stimmungsvolle Farben.

Heller und gleichmäßiger soll die Beleuchtung bei Govees neuem COB Strip Light Pro sein. Es ist eines der neuesten Produkte des Herstellers und verspricht euch ein entsprechend modernes Leuchterlebnis mit ganzen 1.260 LEDs pro Meter. Das ist eine Menge, aber kann der neue Strip Light auch in der Praxis überzeugen und beweisen, dass er seine UVP von rund 150 Euro (5-Meter-Variante) beziehungsweise 100 Euro (3-Meter-Variante) wert ist?

Govee COB Strip Light Pro Release: September 2024

Hersteller: Govee

Preis: ca. 150 Euro (5 Meter), ca. 100 Euro (3 Meter)

Box & Zubehör: Neben einer kleinen Anleitung findet ihr in der Box auch den aufgerollten Light Strip, den Adapter für den Stromanschluss und eine weitere Endkappe, wenn ihr den Light Strip kürzen möchtet.

Design und Verarbeitung: Wie anfangs schon erwähnt, hat Govee hier stolze 1.260 LEDs pro Meter im Leuchtstreifen untergebracht. Eine beachtliche Menge, wenn man bedenkt, wo wir uns vor ein paar Jahren noch bewegten. Dabei ist der Leuchtstreifen rund 2 cm breit und 0,6 mm dick, er unterscheidet sich also nur dezent in seinen Ausmaßen von anderen. Alles ist auch sauber verbaut und hinterlässt einen guten Eindruck für das Geld. Anbringen lässt sich der Light Strip mithilfe der auf der Rückseite angebrachten Klebeflächen. Der Untergrund sollte dementsprechend möglichst eben sein, spezielle Kurventeile für Ecken sind nicht enthalten.

Eben merkte ich bereits an, dass ihr den Light Strip auch kürzen könnt. Alle acht Zentimeter findet ihr auf der Rückseite des Light Strips eine Markierung, an der ihr den Light Strip durchschneiden und somit auf die gewünschte Länge zurechtstutzen könnt. Vorher natürlich den Strom abschalten! Dann setzt ihr noch die enthaltene Endkappe auf und schon seid ihr mit dem Kürzen fertig. Unkomplizierter geht es wirklich nicht. Ihr müsst dann anschließend beim Koppeln mit der App noch die neue Länge angeben.

Govee COB Strip Light Pro - Bilder 1 of 9 Attribution

Performance und Leuchtqualität: Govee spricht hier offiziell von einer Zusatzbeleuchtung, seht es als Stimmungslicht an. Braucht ihr eine ordentliche, sehr helle Beleuchtung für einen Raum, ist das hier kein Ersatz. Soll es hingegen stimmungsvoll sein und ihr braucht im jeweiligen Raum keine Festbeleuchtung, ist es durchaus eine Option. Auf jeden Fall ist das COB Strip Light Pro mit 450 Lumen pro Meter deutlich heller als das hauseigene Neon Rope Light (80 Lumen pro Meter). Bei der insgesamt drei Meter langen Version kommt ihr so auf 1.350 Lumen, bei der Fünf-Meter-Variante sind es 2.250 Lumen.

Pro Meter gibt es zudem zwölf anpassbare Segmente und ihr könnt aus 16 Millionen Farben das auswählen, was euch am ehesten zusagt. Ganz egal, ob es nur eine Farbe sein soll oder wirklich in jedem Segment eine individuelle, die Wahl liegt letztlich bei euch. Ihr könnt gleichermaßen auch statische Farben auswählen, Muster, Effekte und dergleichen. Auch verschiedene Weißtöne, etwa kaltweiß und warmweiß, falls ihr doch mal eine eher neutrale Beleuchtung benötigt. Kurz gesagt: Es gibt viele Möglichkeiten und die Farben werden kräftig und schön dargestellt, ihr könnt damit für eine wirklich stimmungsvolle Beleuchtung in Räumen sorgen.

Features & Sonderfunktionen: Wie ihr es von anderen Govee-Produkten kennt, ist eine Nutzung mit Amazon Alexa und dem Google Assistant möglich. Neu hinzugekommen ist hier nun auch die Matter-Verbindung. Das ist über die Govee-App und auch direkt möglich. Bei der direkten Verbindung fehlen dann aber viele Optionen. Ansonsten könnt ihr ein paar grundlegende Einstellungen auch an der enthaltenen Kontrollbox und ihren drei Knöpfen vornehmen. Wenn es wirklich ins Detail gehen soll, braucht ihr definitiv die App.

Software: Wie gut man die App findet oder eben nicht, ist Ansichtssache. Am Anfang mag sie etwas komplex wirken, aber ich finde, wenn man sich eine Weile damit beschäftigt, klappt das eigentlich ganz gut. Ihr könnt, wie schon erwähnt, einzelnen Segmenten unterschiedliche Farben verpassen, verschiedene Muster und Effekte auswählen oder auch eigene Kreationen erschaffen.

Zu kaufen gibt es das Govee COB Strip Light Pro unter anderem bei Amazon.de oder direkt bei Govee.

Govee COB Strip Light Pro - Fazit