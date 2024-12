Govee Curtain Lights 2 im Test - Farbenfrohe Lichterwand

Eine qualitativ überzeugende Lichterwand mit kräftigen, hellen Farben, die viele Optionen zur Individualisierung anbietet.

Keine Lust auf Leuchtstreifen oder Lichterketten? Dann hängt euch doch mit den Curtain Lights 2 von Govee quasi eine Wand voller Lichter vors Fenster, vor die Wand oder nach draußen. Damit lassen sich dann nicht nur individuelle Farben darstellen, sondern auch bewegliche Muster. Davon gibt es wiederum verschiedene Varianten (1,5 x 2 m, 3 x 2 m und 4,5 x 2 m), für diesen Test stellte mir Govee die 1,5-x-2m-Variante mit Der Wilde Roboter-Thematik zur Verfügung, die es nur in Deutschland gibt. Lohnt sich das für eine UVP von 150 Euro?

Govee Curtain Lights 2 Release: 2024

Hersteller: Govee

Stromverbrauch: 36 W

Preis: ca. 150 Euro

Box & Zubehör: In der Verpackung dieser speziellen Edition findet ihr standardmäßig die Beleuchtung, ein Netzteil, einer Steuerbox sowie zwölf Haken und 22 Kunststoffbänder zur Befestigung. Hinzu kommen noch ein paar Sticker zu Der Wilde Roboter und eine Co-Branding-Karte, um besondere Lichteffekt dazu freizuschalten.

Design und Verarbeitung: Angesichts der verfügbaren Größen solltet ihr euch im Vorfeld ein paar Gedanken darüber machen, was genau ihr mit den Curtain Lights anstellen möchtet und was nicht. Die Größe ist fest, ihr könnt hier nichts abtrennen oder anstecken, also schaut genau nach, ob das so passt.

Die Curtain Lights hinterlassen dabei von Beginn an einen guten Eindruck und wirken solide verbaut. Nichts erscheint locker oder instabil, zudem ist das ganze Konstrukt relativ leicht und lässt sich somit auch ohne große Hilfe von anderen anbringen. Die enthaltenen Haken sind selbstklebend, mit den Kunststoffbändern könnt ihr es aber auch ohne diese an bestimmten Objekten befestigen, zum Beispiel an einer Gardinenstange oder ähnlichen Dingen.

Wer nicht nur bunte oder weiße Farben darstellen, sondern auch die verfügbaren Muster und Effekte bestmöglich ausnutzen möchte, muss die Curtain Lights entsprechend gerade befestigen, ansonsten bleibt von den Mustern nicht viel Erkennbares übrig.

Die 1,5-x-2m-Variante verfügt über insgesamt 520 LEDs, die sich wiederum auf 20 herabhängende Streifen verteilen.

Performance: Die Curtain Lights überzeugen im Praxistest durch eine kräftige und helle Darstellung der Farben. Insgesamt gibt es mehr als 200 verschiedenen Szenenmodi, unter anderem zu Weihnachten oder Halloween, die ihr hier einstellen könnt. Grundsätzlich gilt dabei, dass ihr die jeweiligen Muster besser erkennt, je mehr Abstand ihr zu den Curtain Lights habt. Ob das dann ein Schneemann, ein Weihnachtsmann oder ein laufender Hase ist, wird entsprechend animiert dargestellt. Manches davon sieht schöner aus als andere Effekte, andere wiederum sind auch besser zu erkennen als andere, insgesamt habt ihr aber viele Möglichkeiten.

Und wenn euch die Voreinstellungen nicht gefallen, legt ihr selbst Hand an und gestaltet den Look der Curtain Lights nach eigenem Geschmack. Ihr könnt auch Timer setzen oder Listen anlegen, wodurch ausgewählte Effekte nacheinander oder zufällig nacheinander gewählt werden. Kurz gesagt: Das Ganze ist sehr flexibel gestaltet und bietet euch viele Möglichkeiten zur individuellen Anpassungen. Dazu zählen auch die Optionen, die Curtain Lights auf Geräusche reagieren zu lassen oder sie via DreamView mit anderen Govee-Produkten zu koppeln.

Die App umfasst auch einen KI-Bot, der anhand eurer Text- oder Spracheingaben neue Muster erstellen kann. Wenn sie euch gefallen, könnt ihr sie entsprechend verwenden oder neu generieren lassen. Leider lassen sich so erstellte Muster jedoch nicht von euch editieren.

Je nachdem, welche Farben und Helligkeit ihr verwendet, erhaltet ihr jedenfalls eine ordentliche Leuchtkraft. Sie können zum Beispiel ein kleines Treppenhaus sehr gut erhellen, ohne dass ihr dann noch ein anderes Licht anschalten müsstet. Gleichermaßen können sie für ein gewisses Maß an Lebendigkeit sorgen, wenn ihr gerne animierte Lichter oder Muster an eurer Wand oder wo auch immer haben möchtet. Dahingehend liefern die Curtain Lights 2 eine überzeugende Vorstellung ab.

Software: Für die ganzen Einstellungen benötigt ihr auch hier die Govee Home App. Damit stellt ihr die Szenen ein, erstellt eigene Effekte und nehmt alle möglichen Einstellungen vor. Einfachere Kommandos, grundlegende Funktionen oder das Einstellen bestimmter Farben sind auch via Alexa und Co. möglich, wer es jedoch wirklich detailliert haben möchte, braucht dafür zwingend die App. Habt ihr die Curtain Lights aufgehängt, könnt ihr sie ziemlich leicht damit verknüpfen, indem ihr sie einfach anschaltet und in der Nähe steht, wenn ihr den Kopplungsprozess startet. Mit der App kann man letztlich sowohl oberflächlich bleiben als auch sehr ins Detail gehen und experimentieren. Ein wenig mehr Hilfe wäre dabei vielleicht nicht verkehrt gewesen, learning by doing ist also angesagt.

Zu kaufen gibt es die Govee Curtain Lights 2 unter anderem bei Amazon.de oder direkt bei Govee.

Govee Curtain Lights 2 - Fazit

Wer eine farbenfrohe und leuchtstarke Lichterwand haben möchte, macht mit den Curtain Lights 2 von Govee wenig falsch. Die Verarbeitung ist sehr gut, ebenso wie die Performance. Hinzu kommen die zahlreichen Szenenmodi und Möglichkeiten zur individuellen Anpassung, wodurch ihr die Curtain Lights ganz individuell auf eure Bedürfnisse abstimmen oder einfach ein bisschen Spaß haben könnt. In der App wird es manchmal etwas komplizierter, wenn ihr mit eigenen Effekten experimentiert, doch das erhöht die Lernkurve nur geringfügig. Nett ist auch die Möglichkeit, eine KI neue Effekte erstellen zu lassen, wenngleich die Funktion noch ausbaufähig ist.