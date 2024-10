Govee Hexagon LED Panels jetzt 70 Euro günstiger zum Prime Day!

Es ist wieder Prime Day bei Amazon und im Zuge dessen könnt ihr unter anderem die Glide Hexagon LED Panels von Govee mit einem starken Rabatt bekommen.

Hier sind zehn Panels enthalten und ihr könnt das Set derzeit zum Preis von 99,99 Euro bei Amazon.de. Damit spart ihr gegenüber der Uvp von 169,99 Euro ganze 70 Euro beziehungsweise 41 Prozent.

Die Panels könnt ihr in verschiedenen Mustern beziehungsweise Designs zum Beispiel an der Wand anbringen. Oder auch an der Decke, wenn ihr das denn möchtet. Auf jeden Fall könnt ihr es nach euren Vorlieben anordnen und seid nicht zwingend auf ein vorgegebenes Design beschränkt.

Jedes der LED-Panels dann dabei sechs unterschiedliche Farben gleichzeitig anzeigen. Somit lassen sich auch fließende Effekte oder Farbverläufe realisieren. Durch die transparante Schale scheint das Licht auf die Wand.

Dabei ist es möglich, sowohl feste Farben für verschiedene Segmente auszuwählen oder aus zahlreichen verschiedenen Szeneneffekten einen zu nehmen, der euch besonders gut gefällt. Ihr könnt euch regelmäßig abwechseln oder einen eigenen Effekt erstellen. Das geht mit der Govee Home App auf eurem Smartphone.

Wenn ihr wollt, reagiert das Licht zudem auf Umgebungsgeräusche, somit kann es zum Beispiel im Rhythmus laufender Musik passend aufleuchten. Gut für Partystimmung!

Obendrein sind die Hexagon LED Panels auch noch mit Alexa und dem Google Assitant kompatibel, ihr könnt sie also per Sprachsteuerung an- und ausschalten oder zwischen verschiedenen Farben und Effekten wechseln.