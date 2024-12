Govee Icicle Lights im Test - Leuchtende Eiszapfen

Auch bei den Icicle Lights überzeugt Govee bei Verarbeitung, Leuchtkraft und Farbintensität, aber der fehlende DreamView-Support ist ein echter Dämpfer.

In Sachen Weihnachtsbeleuchtung hat Govee das ein oder andere für euch zu bieten, zum Beispiel die Curtain Lights 2 oder auch die String Lights 2. Eine weitere Option sind die Icicle Lights, deren Aufbau Eiszapfen nachempfinden soll, wenngleich ihr keine Lämpchen in Form von Eiszapfen habt. Die Icicle Lights gibt es als 10-Meter-Variante für rund 150 Euro und als 20-Meter-Variante für rund 260 Euro. Lohnt sich der Kauf?

Govee Icicle Lights Release: 2024

Hersteller: Govee

Preis: ca. 150 bzw. 260 Euro

Box & Zubehör: Das Paket umfasst neben den Icicle Lights selbst noch den passenden Stromadapter, eine Kontrollbox und eine Anleitung. Ebenso sind 45 Klammern und 45 Kabelbinder enthalten, die euch dabei helfen sollen, die Beleuchtung anzubringen.

Design und Verarbeitung: Im Kern sind die Icicle Lights ähnlich aufgebaut wie die Curtain Lights 2. Ihr habt eine lange Kette, von der verschiedene weitere Ketten nach unten hängen. Während sie bei den Curtain Lights gleich lang sind, haben wir es hier mit deutlich kürzeren Ketten in unterschiedlichen Längen (mit drei, fünf, sieben und wieder fünf LEDs, dann geht es wieder von vorne los) zu tun, was entsprechend den Eiszapfen-Look repräsentieren soll und dem Ganzen einen etwas dynamischeren Look verleiht als bei einer ganz normalen Lichterkette.

Bei der Verarbeitung gibt es nichts auszusetzen, die Icicle Lights wirken hochwertig und stabil verbaut. Insgesamt gibt es bei der 10-Meter-Variante, die ich zum Testen hier hatte, 400 LEDs. Ihr könnt also zum Beispiel einen Raum oder die Vorderseite eines Hauses ganz gut damit abdecken. Wer mehr braucht, muss eben zur 20-Meter-Variante greifen. Mit dem enthaltenen Zubehör könnt ihr die Icicle Lights relativ leicht anbringen und dafür auch vorhandene Vorrichtungen verwenden, indem ihr sie etwa daran bindet beziehungsweise hängt.

Da ich schon erwähnt habe, dass man damit auch die Vorderseite eines Hauses abdecken kann: Die Icicle Lights selbst und die Kontrollbox sind wetterfest (IP65), der Stromadapter (IP44) nicht ganz so sehr. Wie ihr es von anderen Govee-Produkten kennt, lassen sich auch die Icicle Lights via Sprachsteuerung bedienen. Ebenso wird Matter unterstützt, allerdings nur mit grundlegenden Funktionen. Wer alles präzise im Detail steuern möchte, braucht die App.

Überraschend ist hingegen, dass die Icicle Lights nicht mit Govees DreamView-System kompatibel sind, im Gegensatz zu den Christmas String Lights 2. Das ist schade, denn so lassen sie sich nicht genau mit anderen Produkten von Govee synchronisieren, die ihr vielleicht habt. Ärgerlich ist das besonders dann, wenn ihr gerne mehrere Icicle Lights miteinander kombinieren wollen würdet.

Performance: In puncto Leuchtkraft und Farbintensität leisten die Icicle Lights überzeugende Arbeit. Durch das verwendete Material, um die LED-Perlen abzudichten, wirkt alles ein bisschen diffuser, dennoch kommen die Farben und die Helligkeit sehr gut zur Geltung. Wer sein Haus oder einen Raum entsprechend farblich dekorativ ausleuchten möchte, wird sicherlich nicht enttäuscht davon sein.

Wie ihr es von Govee kennt, gibt es in der App zahlreiche vorgefertigte Muster und Effekte, die ihr verwenden könnt. Ansonsten habt ihr die Möglichkeit, individuelle Kreationen anzufertigen und auf Wunsch jede einzelne LED mit einer eigenen Farbe zu versehen. Ein schönes Spielzeug für alle, die sich etwas austoben möchten.

Software: Mit der Govee Home App habt ihr auch hier alles unter Kontrolle. Stellt eigene Effekte ein, lasst die KI welche generieren oder macht das, was ihr wollt. Es gibt viele Möglichkeiten, was anfangs nicht immer einfach erscheint. Man muss sich definitiv etwas darin vertiefen, die ein oder andere Stütze könnte die App gerne noch zusätzlich bieten. Einfache Muster habt ihr dennoch relativ schnell erstellt.

Zu kaufen gibt es die Govee Icicle Lights unter anderem bei Amazon.de oder bei Govee.

Govee Icicle Lights - Fazit

Grundsätzlich könnt ihr auch mit den Icicle Lights von Govee für eine schöne, weihnachtliche Stimmung sorgen. Bei der Verarbeitung, der Farbintensität und der Leuchtkraft gibt es eigentlich nichts zu meckern. Unverständlich ist meines Erachtens, dass hier – im Gegensatz zu anderen neuen Produkten – auf den Support von DreamView verzichtet wird. Seid nicht überrascht, wenn nächstes Jahr die Icicle Lights 2 mit DreamView-Support kommen, aber für mich hätte das bei dem Preis schon in diesem Jahr dazugehört. Letztlich lohnt sich die Investition besonders für alle, die gerne auch mit der Beleuchtung und ihren Effekten herumspielen möchten. Wer einfach nur ein ganz normales, weißes Leuchten haben möchte, ist mit gängigen Alternativen günstiger dran.