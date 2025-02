Govee Mini Panel Lights im Test - Kleiner als die Hexagon Panels, aber ihr könnt bis zu 70 Panels verwenden

Govees neue Wandlichter sind klein und kompakt, aber man ist auch sehr flexibel, um viele Panels zu unterstützen, mit denen ihr eigene Muster zusammenstellt. Leuchtkraft und Farben überzeugen.

Wenn euch die Hexagon Pro Panels oder die Hexagon Light Panels Ultra von Govee zu groß sind, hat das Unternehmen nun eine kleinere und günstigere Alternative für euch. Die Mini Panel Lights sind kompakter, aber auch nicht zu winzig, und sollen für gleichermaßen leuchtkräftige und farbenfrohe Resultate sorgen. Doch sind sie auch 160 Euro (in der Variante mit 20 Panels) wert?

Govee Mini Panel Lights Release: August 2024

Hersteller: Govee

Preis: ca. 160 Euro

Box & Zubehör: Die Mini Panels gibt es mit unterschiedlichem Umfang, einmal mit zehn und einmal mit 20 Panels. Für den Test hatte ich Letztere zur Verfügung, dazu passend liegen 20 Verbindungsstücke in der Verpackung. Einen Netzadapter und eine Kontrollbox gibt’s natürlich dazu, ebenso wie vier zusätzliche Kleberücken, eine kleine Anleitung und eine Mini-Wasserwaage, die euch beim Anbringen an der Wand helfen soll.

Design und Verarbeitung: Die Panels, die jeweils 8 cm 8 x cm x 2,8 cm groß sind, hinterlassen beim Auspacken einen guten Eindruck und fühlen sich gut in der Hand an. Wenngleich es natürlich nicht ihre Primärfunktion ist, dass sie sich gut anfühlen, schließlich hängen sie ja im Normalfall an der Wand. Aber sie sehen auch gut aus, sind sauber verarbeitet und lassen sich mithilfe der Verbindungsstücke gut aneinander befestigen und gleichermaßen voneinander trennen.

Da jedes Panel vier Slots für ein solches Verbindungsstück hat, seid ihr zugleich sehr flexibel unterwegs. Maximal lassen sich sogar bis zu 70 dieser Panels miteinander an einem Netzteil kombinieren, falls euch ein paar größere, ausgefallenere Designs vorschweben. In Anbetracht des quadratischen Designs könnt ihr somit auch Pixel-Art-Designs gestalten und entsprechend designen.

Govee Mini Panel Lights - Bilder 1 of 9 Attribution

Performance: Im Zusammenspiel sorgen die Panels für eine stimmige Szenenbeleuchtung, wobei ihr mehr als 50 verschiedene Effekte zur Auswahl habt und auch eigene mithilfe der App gestalten könnt. Der eingebaute MCU-Chip ermöglicht zugleich, dass ihr die Form, für die ihr euch entschieden habt, mit der App erkennen könnt. Das funktioniert soweit ganz gut.

Die Helligkeit lässt sich, wie man das von anderen Govee-Produkten kennt, stufenlos anpassen. Da es sich mehr um eine dezente Raumbeleuchtung handelt, werdet ihr auch nicht davon geblendet, wenn ihr alles auf die höchste Stufe fahrt. Die einzelnen Effekte gehen fließend und ohne irgendwelche Verzögerungen ineinander über. Und wenn ihr eine Parttybeleuchtung braucht, könnt ihr die Mini Panel Lights mithilfe des Mikrofons in der Kontrollbox auf Umgebungsgeräusche reagieren lassen.

Kurz gesagt: Ihr habt hier massig Möglichkeiten zur Anpassung und dank der schon angesprochenen Erweiterung auf bis zu 70 Panels bietet sich da eine Menge Potenzial, eine Wand (oder auch eine Decke) mit entsprechend großen Mustern zu versehen. Und das bei guter Helligkeit und kräftiger Darstellung der Farben, was natürlich besonders im Dunkeln gut zur Geltung kommt.

Software: Die detaillierte Steuerung und Anpassung läuft erneut über die Govee Home-App. Per Sprachbefehl sind auch hier ein paar grundlegende Befehle möglich, etwas das An- und Ausschalten, aber wer wirklich alles regulieren und das Meiste aus den Mini Panel Lights herausholen möchte, braucht die App.

Für eigene Designs muss man sich ein wenig intensiver damit befassen, doch wenn ihr das tut, könnt ihr wirklich jedes einzelne Panel anpassen und eure eigenen Effekte zusammenstellen. Ihr könnt auch Govees KI verwenden, um zu schauen, ob sie eure Vorstellungen ansprechend umsetzen kann. Ob das gut klappt oder nicht, lässt sich nicht so grundsätzlich sagen. Manchmal ja, manchmal nein, das hängt auch ein wenig von euren Eingaben ab.

Zu kaufen gibt es die Govee Mini Panel Lights unter anderem bei Amazon.de oder bei Govee.

Govee Mini Panel Lights - Fazit

Qualitativ habe ich bei den Mini Panel Lights nichts zu meckern. Sie sind stabil verbaut und lassen sich einfach aneinander stecken (und wieder trennen), sodass ihr eigene Muster nach euren Vorstellungen erstellen könnt. Und das mit bis zu 70 Panels, wenn ihr entsprechend mehr Geld ausgebt. Somit präsentiert man sich recht flexibel im Aufbau und wie üblich auch in der farblichen Darstellung. Es gibt zahlreiche Effekte, ihr könnt eigene erstellen und die Farben und Leuchtkraft sind überzeugend. Die Mini Panel Lights eignen sich somit gut, um einen Raum in stimmungsvolles Licht zu tauchen, ein Ersatz für eine normale Raumbeleuchtung sind sie allerdings nicht.