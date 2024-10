Govee Strip Light 2 Pro im Test - Heller, kräftiger und ihr könnt ihn kürzen

Qualitativ gut verarbeitet, schön hell und mit kräftigen Farben. Obendrein lässt er sich auf die gewünschte Länge kürzen.

Govee bringt nicht nur regelmäßig neue Produkte auf den Markt, sondern verbessert auch vorhandene Produktreihen, die gut aufgenommen wurden. Eines davon ist das Strip Light, das es nun in einer neuen Variante mit dem LuminBlend-Farbsteuerungssystem gibt. Kurz gesagt, soll dieses neue Standards im Hinblick auf ein Vollspektrum-Farberlebnis bei Umgebungslicht setzen. Gelingt das? Und ist euch (je nach Variante) 100 Euro beziehungsweise 150 Euro wert?

Govee Strip Light 2 Pro Release: September 2024

Hersteller: Govee

Preis: ca. 100 Euro (5 Meter) oder ca. 150 Euro (10 Meter)

Box & Zubehör: In der Verpackung findet ihr einerseits den Light Strip mit einer Länge von fünf oder zehn Metern. Ebenso gibt es eine Kontrollbox mit grundlegenden Steuerungsfunktionen, einen Netzadapter mit abnehmbarem Netzstecker, zehn Schnallen zur Befestigung und ein kleines Tuch zur Reinigung des Light Strips dazu.

Design und Verarbeitung: Qualitativ gibt es beim Strip Light 2 Pro kaum etwas zu meckern. Der Leuchtstreifen hinterlässt einen sauber verarbeiteten Eindruck und kommt aufgerollt zu euch. Mithilfe eines Klebstreifens auf der Rückseite lässt er sich relativ leicht auf Oberflächen ausrollen und ihr müsst ihn dann nur andrücken, um ihn zu befestigen.

Im Inneren setzt Govee auf den selbst entwickelten G1151-Chip und 5-in-1-RGBWWIC-LEDs zur Umsetzung des Farbenspiels. Das Ziel ist, mehr natürliche Farben und eine bessere Helligkeit zu erreichen. Ebenso strebt man eine echte weiße Beleuchtung (2700K bis 6500K) an. Pro Segment sind sechs LEDs untergebracht und auf einen Meter kommen zehn Segmente. Macht also 60 LEDs pro Meter.

Einrichtung: Wie schon erwähnt, lässt sich der Light Strip 2 Pro einerseits einfach ankleben. Mithilfe der enthaltenen Schnallen und Schrauben könnt ihr ihn aber genauso gut festschrauben, wenn euch das lieber ist. Wo und wie ihr das macht, liegt an euch. Bei jedem Segment ist es obendrein möglich, den Leuchtstreifen durchzuschneiden und somit zu verkürzen. Zum Beispiel, wenn ihr nur dreieinhalb statt fünf Meter benötigt.

Ansonsten unterstützt auch der Light Strip 2 Pro wieder Alexa, den Google Assistant oder auch Matter, um sich in ein smartes Ökosystem einzugliedern. Matter mag zwar schön und gut sein, wenn ihr die Govee-App nicht nutzen möchtet, allerdings habt ihr dann weniger Optionen zur Einstellung zur Verfügung. Wer es wirklich detailliert mag, muss also weiter auf die Govee-App zurückgreifen. Über Gooves DreamView könnt ihr den Leuchtstreifen noch mit anderen Govee-Produkten synchronisieren, um eine schöne Lightshow zu erschaffen.

Alles in allem ist der Light Strip 2 Pro aber (je nachdem, was ihr so vorhabt) schnell eingerichtet und einsatzbereit. Anbringen, einschalten, in der Govee-App verknüpfen und schon könnt ihr mit der Beleuchtung herumspielen.

Performance und Leuchtkraft: Im Fokus der Neuerungen stehen hier das erwähnte LuminBlend-Farbsteuerungssystem sowie der eigens entwickelte 16-bit-Farbverarbeitungschip. Das erlaubt nahtlose Farbübergänge und dynamischere Effekte. Farben werden überzeugend und kräftig dargestellt und auch das weiße Licht, das der Leuchtstreifen erzeugt, überzeugt in seinen verschiedenen Stufen. Dank der 60 LEDs pro Meter habt ihr eine tolle Helligkeit und eine durchgehende Abdeckung, ganz egal, ob ihr eure Farben lieber etwas sanfter oder kräftiger habt. Entscheiden könnt ihr euch jedenfalls zwischen insgesamt 16 Millionen Farben.

Die einzelnen LEDs und Segmente lassen sich in unterschiedlichen Farben darstellen und es gibt zahlreiche mal mehr, mal weniger dynamische Effekte, aus denen ihr wählen könnt. Letzten Endes sorgt ihr im jeweiligen Raum somit für exakt die Stimmung, die ihr gerade haben möchtet. Im Musikmodus reagiert der Leuchtstreifen obendrein ziemlich gut auf Geräusche in der Umgebung. Ob man damit nun branchenweit neue Standards setzt, vermag ich nicht zu sagen, das Ergebnis ist jedoch sehr überzeugend.

Software: Die meiste Kontrolle über den Leuchtstreifen habt ihr mit der erwähnten Govee-App. Hier erwarten euch eine Menge Optionen, ihr könnt einzelne Bereiche gezielt aktivieren, deaktivieren oder verändern. Wenn ihr wirklich absolut eigene Lichteffekte gestalten oder die Beleuchtung an bestimmte Abschnitte eures Raums anpassen möchtet, geht das hier. Und es ist auch nicht wahnsinnig kompliziert. Ansonsten habt ihr hier noch zahlreiche vorgefertigte Szenenmodi zur Verfügung, wenn ihr nicht selbst kreativ tätig werden möchtet.

Zu kaufen gibt das Govee Strip Light 2 Pro unter anderem bei Amazon.de oder direkt bei Govee.

Govee Strip Light 2 Pro - Fazit

Govee hat seinen Leuchtstreifen an den richtigen Stellen verbessert und liefert mit dem Strip Light 2 Pro ein rundum überzeugendes Erlebnis ab. Nun, nicht ganz rundum, dafür ist die Matter-Implementierung zu halbherzig. Aber es gibt insgesamt weniger zu meckern und ihr könnt den Leuchtstreifen nun auch auf die gewünschte Länge kürzen. In jedem Fall lässt sich damit ein helles, kräftiges Farbenspiel umsetzen und ihr könnt Räumen oder bestimmten Bereichen ein besonderes Ambiente verleihen.