Govee x Evangelion Gaming Wall Light im Test - Eines der bislang besten Produkte von Govee

Überzeugendes Gaming-Licht, das nicht nur mit Farbdarstellung und Leuchtkraft punktet, sondern auch mit seinem coolen Anime-Design.

Govee bringt regelmäßig neue Beleuchtungsprodukte auf den Markt und in der Vergangenheit habe ich mir schon einige davon angeschaut. Ich würde aber sagen, dass mich bisher noch keines so begeistert hat wie das neueste Gaming Light, für das man mit der japanischen Anime-Serie Evangelion kooperiert. Und das bezieht sich jetzt nicht auf die Qualität der Govee-Produkte beziehungsweise auf die Qualität der Beleuchtung im Allgemeinen, hier sticht besonders das Design hervor. Aber ist das auch 200 Euro wert?

Govee x Evangelion Gaming Wall Light Release: 29.07.2024

Hersteller: Govee

Preis: ca. 200 Euro

Box & Zubehör: In dem umfangreichen Paket stecken sechs Lichtabschnitte, ein quadratischer sowie ein dreieckiger Anschluss. Ebenso sind neun kleine Verbindungsstücke, eine Kontrollbox mitsamt Stromadapter, eine Bedienungsanleitung und ein Tuch zum Säubern enthalten. Und ihr findet darin auch noch eine kleine Karte mit QR-Code, der zusätzliche Leuchteffekte freischaltet.

Design und Verarbeitung: Der Look des neuen Gaming Wall Lights orientiert sich an den Farben und am Design von EVA-01 sowie an Tokyo-3 aus Evangelion. Dabei kommt eine lichtdurchlässige Faceplate mit dynamischer Hintergrundbeleuchtung zum Einsatz. An verschiedenen Stellen scheint das Licht mal mehr, mal weniger stark durch, zudem gibt es in der Mitte herausstechende, transparente Elemente (oder auch erhöhte Diffusionslinien, wie man sie bezeichnet), die für einen dreidimensionalen Effekt sorgen. Auf den Lichtabschnitten sitzt dann jeweils nochmal eine solide transparente Schützhülle, die mit Magneten an Ort und Stelle gehalten wird und Staub fernhält.

Durch die beiden enthaltenen Verbindungselemente können bis zu zwölf Leuchtabschnitte auf einmal genutzt werden, wenn ihr euch das Ganze zum Beispiel zweimal kauft. Dabei sind verschiedene Muster und Kombinationen möglich, angebracht werden die einzelnen Komponenten mithilfe der Klebeelemente, die auf den Rückseiten angebracht sind. Rein theoretisch könntet ihr zum Beispiel auch alles in einer geraden Linie anbringen, wenn ihr das möchtet und den Platz dafür habt. Dahingehend habt ihr die Govee-typischen Freiheiten.

Performance: Der gesamte Aufbau des Gaming Wall Light im Evangelion-Design sorgt für ein wirklich wunderschönes Ambiente. Mir gefällt der Look wirklich sehr gut und er bringt das Farbenspiel an eurer Wand ziemlich gut zur Geltung. Wie bei Govee üblich, könnt ihr das einerseits nach den eigenen Vorlieben tun, indem ihr eine permanente Farbe aufleuchten lasst, einen bestimmten vorgefertigten Effekt wählt oder selbst einen eigenen erstellt.

Da sind der eigenen Kreativität kaum Grenzen gesetzt. Gleichermaßen könnt ihr die speziellen Evangelion-Effekte verwenden, die sich mit der beigelegten Karte und dem QR-Code über die App aktivieren lassen. Die sehen ebenfalls sehr schick aus. Insgesamt überzeugt das Gaming Wall Light mit seiner sehr guten Leuchtkraft und einer schönen Darstellung der Farben, besonders im Zusammenspiel mit den auf den Faceplates vorhandenen Mustern. Ein wirklich toller Anblick.

Wenn ihr schon andere Govee-Produkte habt, könnt ihr das alles über Govees Dreamview-Technologie miteinander synchronisieren.

Features & Software: Wie schon erwähnt, braucht ihr Govee-App, um wirklich detaillierte Einstellungen beim Gaming Wall Light vorzunehmen. Hier stellt ihr penibel genau ein, welchen Effekt ihr haben möchtet, und könnt ebenso bis auf kleinste Bereiche festlegen, was wie leuchten soll. Das funktioniert soweit auch ganz gut und wenn ihr zum Beispiel die Farbe wechselt oder die Helligkeit beim Herumprobieren einstellt, wird das Ergebnis direkt angezeigt.

Zu kaufen gibt es das Govee x Evangelion Gaming Wall Light unter anderem bei Amazon.de oder direkt bei Govee.

Govee x Evangelion Gaming Wall Light - Fazit

Es ist mehr als einfach nur ein weiteres Gaming-Licht. Während das Gaming Wall Light erneut mit seiner Farbdarstellung und der Leuchtkraft überzeugt, ist es hier besonders das coole Design, das hervorsticht. Mir gefällt vor allem des Zusammenspiel der Faceplates mit den Diffusionslinien, was alles in allem für wirklich schöne Lichtdarstellung an eurer Wand sorgt. Und das gilt nicht nur für Evangelion-Fans, sondern für alle, die sich mit diesem Design anfreunden können. Für mich eines der bisher besten Govee-Produkte.