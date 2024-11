Gran Turismo 7: Das bisher beste PS5 Pro-Upgrade - So überzeugt Polyphony Digital Technik-Experten

Gran Turismo 7 bleibt eines der beeindruckendsten Rennspiele dieser Konsolengeneration und hebt sich durch seine außergewöhnliche grafische Qualität, Beleuchtung und visuelles Design hervor. Die ursprüngliche PS5-Version hatte jedoch gewisse Einschränkungen, insbesondere beim Raytracing (RT), das nur in Wiederholungen und im Fotomodus verfügbar war, sowie bei der VR-Funktionalität, die unter eingeschränkter Bewegungsschärfe litt.

Mit dem jüngst veröffentlichten Update für die PS5 Pro hat Polyphony Digital diese Schwächen nicht nur ausgemerzt, sondern auch eine Reihe neuer Funktionen eingeführt, die die zusätzlichen technischen Möglichkeiten der neuen Konsole optimal nutzen. Neben RT während des Gameplays gehören dazu Optionen wie 8K-Unterstützung, VR-Reprojection und PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution), was die grafische Präsentation und Spielerfahrung laut der Analyse von Digital Foundry noch weiter verbessert.

Gran Turismo 7: Viele Verbesserungen auf der PS5 Pro

Ein Highlight des Updates ist demnach die Möglichkeit, RT nun auch im laufenden Gameplay zu aktivieren. Das sorgt für realistischere Reflektionen auf Fahrzeugoberflächen, darunter Selbst- und Weltreflexionen sowie Lichtquellen und andere Fahrzeuge. Obwohl es noch leichte Einschränkungen bei der Darstellung von Bäumen und anderen Details gebe, erzeugen die neuen RT-Funktionen nach Angaben von Digital Foundry beeindruckend realistische Ergebnisse, selbst auf matten Oberflächen wie Fahrzeug-Innenräumen. PSSR, eine weitere neue Option, senkt die interne Auflösung auf 1080p, während die Ausgabe in 4K bleibt, und macht RT in der Cockpit-Ansicht nutzbar. Trotz des Qualitätsunterschieds zur nativen 4K-Auflösung sei der visuelle Unterschied geringer als erwartet, sodass PSSR für viele Spieler eine attraktive Option darstelle, vor allem, wenn Cockpit-RT oder der 8K-Modus genutzt werden.

Die 8K-Unterstützung unterstreicht wiederum Polyphonys zukunftsorientierten Ansatz. Ähnlich wie in früheren Generationen mit der Unterstützung von 1080p auf der PS3 bietet Gran Turismo 7 nun ein Feature, das derzeit nur von wenigen Displays unterstützt wird, aber die Leistungsfähigkeit der PS5 Pro demonstriert. Der 8K-Modus läuft demnach mit einer maximalen Bildrate von 60 fps, wobei Frame-Drops in aufwendigen Szenarien wie nassen Wetterbedingungen oder Wiederholungen bei Rennstarts auftreten können. Dank VRR (Variable Refresh Rate) sind diese Drops jedoch kaum bemerkbar, und die Performance bleibt insgesamt beeindruckend stabil.

Besonders hervorzuheben sind die Verbesserungen im VR-Modus. Während die Basis-PS5 VR bei 60 fps mit "Asynchronous Timewarp" ausführt, wodurch Doppelbilder und Bewegungsunschärfen entstehen, hat die PS5 Pro nun eine Reprojektionsoption, die diese Probleme nahezu vollständig behebt. Bewegungen wirken den Technik-Experten zufolge dadurch deutlich schärfer und flüssiger, die Doppelbilder verschwinden, und die Bildqualität erscheint insgesamt klarer und detaillierter. Die Funktion ähnelt dem "Asynchronous Spacewarp", generiert jedoch neue Frames basierend auf Bewegungsprognosen. Kleinere visuelle Anomalien treten gelegentlich auf, beeinträchtigen das VR-Erlebnis aber kaum, das besonders mit einem Lenkrad-Setup eine unvergleichliche Immersion biete.

RT ist nun während des Gameplays auf der PS5 Pro aktiv, was die auf der Basis-PS5 verwendeten Cubemaps ersetzt. Hier sieht man zum Beispiel die Rücklichter dieses Supra, die sich in der hinteren Stoßstange spiegeln, oder die Reflexion des Autos auf der Rückseite des Fahrerhelms. | Image credit: Digital Foundry

Die zahlreichen Leistungsoptionen des Updates ermöglichen Spielern, zwischen verschiedenen Modi zu wählen, die auf ihre Präferenzen zugeschnitten sind. Der 120 fps-Modus, der RT deaktiviert, bietet extrem flüssiges Gameplay und ist ideal für Displays mit 120 Hz und VRR geeignet. Der 60 fps-Modus hingegen unterstützt RT und 8K und bleibt in den meisten Situationen stabil, auch wenn in seltenen, grafisch intensiven Szenarien leichte Einbrüche auftreten können. Interessanterweise zeigt sich, dass eine native Auflösung von 4K in bestimmten Situationen leistungsstärker ist als PSSR, was die Wahl des Modus von den individuellen Vorlieben der Spieler abhängig mache.

Die Performance erreicht nahezu immer das Framerate-Ziel, unabhängig vom Modus. Filmreife Winkel in Wiederholungen sind jedoch anspruchsvoller, ebenso wie Regenwetter mit vielen Autos auf dem Bildschirm. PSSR performt besser als TAA in 60 fps-Modi und schlechter als TAA in 120 fps-Modi. | Image credit: Digital Foundry

Mit diesem Update für die PS5 Pro hat Polyphony Digital demnach nicht nur die technischen Möglichkeiten der Konsole voll ausgeschöpft, sondern auch eines der besten Updates dieser Generation geliefert. Die Kombination aus verbesserter Grafik, erhöhter Performance und optimierter VR-Erfahrung macht Gran Turismo 7 nach Ansicht von Digital Foundry zu einem beeindruckenden Beispiel für technologische Perfektion im Rennspiel-Genre. Die Vielzahl an Optionen bietet Spielern eine enorme Flexibilität und spiegelt die Philosophie der Serie wider, technische Grenzen stets neu zu definieren.