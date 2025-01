Grand Theft Auto 3 gibt es jetzt auch für Segas Dreamcast und Digital Foundry nennt das Fan-Projekt eine "technische Meisterleistung"

Die Dreamcast hatte von 1998 bis 2001 eine kurze, aber intensive Lebenszeit, bevor Sega die Konsole aus finanziellen Gründen einstellte. Dadurch blieben viele geplante Spiele unveröffentlicht – darunter auch einige, die Fans sich gerne auf der Konsole gewünscht hätten. Mit einer inoffiziellen Homebrew-Portierung von Grand Theft Auto 3 auf die Dreamcast stellt sich nun die Frage: Hätte dieses Spiel damals auf Segas letzter Konsole funktioniert? Die Antwort lautet überraschenderweise: Ja, mit einigen Einschränkungen, wie Digital Foundry herausgefunden hat.

Trotz Problemen eine tolle Leistung

Der Port basiert auf dem RE3 Reverse-Engineering-Projekt, das den Rockstar-Engine-Code von Grund auf neu erstellt hat. Um die Dreamcast-Version zu spielen, benötigt man laut Digital Foundry die PC-Version von GTA 3, aus der die Daten extrahiert und in das passende Format konvertiert werden. Die Umsetzung läuft aktuell am besten mit Optical Disc Emulators (GDEMU), die das Laufwerk der Konsole ersetzen, kann aber auch von einer gebrannten CD-R gespielt werden – mit einigen Performance-Abstrichen. Inhaltlich ist das Spiel komplett: Alle Missionen, Zwischensequenzen und Audio-Dateien sind enthalten, allerdings mit einigen Qualitätseinbußen, um die technischen Limits der Dreamcast zu umgehen.

Im Vergleich mit der ursprünglichen PS2-Version fallen den Technik-Experten zufolge sofort einige Unterschiede auf. Das ikonische "Trails"-Bewegungsunschärfe-Feature fehlt oder ist nur in reduzierter Form verfügbar, da die Dreamcast-Architektur diese Art von Post-Processing-Effekt nicht effizient unterstützt. Charaktermodelle und einige Umgebungsobjekte stammen aus der PC-Version und unterscheiden sich von der PS2-Version. Die Texturauflösung wurde ebenfalls reduziert, um in den begrenzten VRAM der Dreamcast zu passen, was zu sichtbar niedrigeren Details führe. Dies liege daran, dass große Mengen an Vertex-Daten den Speicher zusätzlich belasten, sodass für Texturen letztlich nur 2,3 MB übrig bleiben.

Trotz der Kompromisse sind jedoch viele der wichtigsten visuellen Effekte vorhanden: Lightmaps, Schatten von Bäumen und Laternen, Beleuchtungseffekte und sogar das Streaming-System funktionieren bemerkenswert gut. Besonders beeindruckend ist nach Angaben von Digital Foundry, dass das Spiel trotz der begrenzten Hauptspeichers der Dreamcast erstaunlich gut mit Streaming-Daten umgeht, um Ladezeiten zu minimieren. In der ersten Version war das Spielen von einer CD-R noch problematisch, da Soundeffekte das Spiel pausieren ließen, doch neuere Updates haben dieses Problem fast vollständig behoben.

Die größte Herausforderung bleibt jedoch die Performance. Mit aktivierten Trails ist die Bildrate auf nur 15 fps begrenzt. Selbst ohne diesen Effekt schwankt die Performance zwischen 15 und 20 fps, in stark bevölkerten Bereichen kann sie jedoch auf 10 fps oder weniger einbrechen. Verglichen mit der ursprünglichen PS2-Version, die selbst schon eine eher schwankende Performance hatte, ist das Erlebnis auf der Dreamcast dadurch zwar spielbar, aber weit entfernt von einem idealen Zustand. Ein optimierter Dreamcast-Port aus dieser Zeit hätte nach Ansicht der Technik-Experten vermutlich immer noch mit Performance-Problemen zu kämpfen gehabt.

Trotz aller Einschränkungen bezeichnet man diesen inoffiziellen Port aber als eine technische Meisterleistung. Die Tatsache, dass ein so komplexes Open-World-Spiel wie GTA 3 überhaupt auf der Dreamcast laufe, sei eine beeindruckende Leistung der Homebrew-Community. Mit zukünftigen Optimierungen könnten noch bessere Versionen folgen. Auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass Rockstar selbst 2001 einen funktionierenden Dreamcast-Port hätte realisieren können, zeigt diese Version doch, dass es theoretisch möglich gewesen wäre. Oder anders ausgedrückt: Der Dreamcast-Traum lebt weiter.