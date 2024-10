Grand Theft Auto: San Andreas wird heute 20 Jahre alt

Wollt ihr euch mal wieder so richtig alt fühlen? Rockstar Games' Open-World-Action-Adventure Grand Theft Auto: San Andreas erschien heute vor 20 Jahren, am 26. Oktober 2004, in den USA.

Sein Debüt feierte das Spiel damals auf Sonys PlayStation 2, Umsetzungen für den PC und die Xbox folgten erst im Juni 2005.

GTA San Andreas: CJ wird 20 Jahre alt

Nach seiner Veröffentlichung entwickelte sich Grand Theft Auto: San Andreas schnell zu einem der erfolgreichsten und einflussreichsten Videospiele der frühen 2000er Jahre. Unter den Fans genoss es schnell Kultstatus.

San Andreas zeichnete sich nicht nur damals durch seine offene Welt aus, die Elemente von Kalifornien und Nevada in einen fiktiven Bundesstaat integriert. Solche Freiheiten gab es damals noch nicht in vielen Spielen. Das Spiel verkaufte sich weltweit über 27 Millionen Mal und stellte neue Verkaufsrekorde auf. Ein enormer Erfolg, auch wenn das aus heutiger Sicht neben den Verkaufszahlen von GTA 5 (mehr als 200 Millionen) fast ein bisschen verblassen mag.

Mit ein Grund für den Erfolg von San Andreas war auch seine komplexe Geschichte, in der ihr die Rolle von Carl "CJ" Johnson übernehmt. Nach dem Tod seiner Mutter kehrt er in seine Heimatstadt zurück und muss sich dort mit Bandenkriegen, Polizeikorruption und persönlichem Drama auseinandersetzen.

Die Story basiert dabei auf realen sozialen und kulturellen Spannungen der 1990er Jahre, wobei Rockstar Games großen Wert auf Details legte, sowohl in Bezug auf die Charakterentwicklung als auch die Erzählstruktur.

Gleichermaßen begeisterte San Andreas damals mit seiner Technik. Ihr konntet in der Welt das tun und so vorgehen, wie ihr es möchtet. Abseits der Hauptgeschichte gab es zudem viele Nebenmissionen und verschiedene Aktivitäten, mit denen ihr euch beschäftigen konntet. Hinzu kam ein passender Soundtrack mit Hits aus den 90ern, unter anderem mit Songs von Rage Against the Machine, Cypress Hill, 2Pac oder Faith No More.

Später erschienen etwas verbesserte Neuauflagen für Xbox 360 und PlayStation 3, die via Abwärtskompatibilität auf der Xbox One und PS4 spielbar sind. Im November 2021 erschien wiederum Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition mit GTA 3, San Andreas und Vice City für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und Mobilgeräte.

Wann habt ihr zuletzt GTA: San Andreas gespielt und welche Erinnerungen verbindet ihr mit dem Titel?