Warum auf GTA 6 warten, wenn ihr Grand Theft Hamlet haben könnt? Ist zwar kein Spiel, aber den Dokumentarfilm seht ihr ab Februar beim Streaming-Dienst MUBI

Bis Grand Theft Auto 6 erscheint, dauert es noch ein Weilchen. In der Zwischenzeit könnt ihr euch mit Grand Theft Hamlet vergnügen.

Das ist kein Spiel, sondern ein preisgekrönter Dokumentarfilm. Und er ist ab dem 21. Februar 2025, im Anschluss an den Kinostart in den USA und Großbritannien, weltweit exklusiv beim Streaming-Dienst MUBI verfügbar.

Worum geht es in Grand Theft Hamlet?

In dem Dokumentarfilm geht es um zwei arbeitslose Schauspieler. Diese nehmen sich der Aufgabe an, eine vollständige Inszenierung von William Shakespeares Hamlet in der Welt von Grand Theft Auto zu realisieren.

Der Film begleitet dieses Vorhaben dokumentarisch und wurde komplett innerhalb des Spiels gedreht.

"Im Januar 2021 befindet sich das Vereinigte Königreich im dritten Lockdown, alle Veranstaltungsorte sind weiterhin geschlossen", heißt es. "Für die Theaterschauspieler Sam Crane und Mark Oosterveen könnte die Lage kaum düsterer sein: Mark, alleinstehend und kinderlos, versinkt zunehmend in sozialer Isolation, während Sam verzweifelt überlegt, wie er seine junge Familie inmitten der anhaltenden Pandemie finanziell unterhalten soll."

"Ihre Tage verbringen sie in der virtuellen Welt von Grand Theft Auto – bis sie dort zufällig ein Theater entdecken und eine gewagte Idee entsteht: eine vollständige Inszenierung von Hamlet im Spiel. Sams Frau, die Dokumentarfilmerin Pinny, steigt als Avatar-Filmemacherin ebenfalls in das Spiel ein, um ihre Reise zu dokumentieren. Der Film begleitet die drei auf ihrem absurden, humorvollen und zugleich tief bewegenden Abenteuer, während sie sich nicht nur gegen gewalttätige Griefer behaupten, sondern auch überraschende Einsichten über Leben, Freundschaft und die unvergängliche Kraft von Shakespeare gewinnen."

Grand Theft Hamlet erhielt bei den British Independent Film Awards zwei Auszeichnungen geehrt: Den Raindance Maverick Award, der an mutige, kreative und risikofreudige Filmemacherinnen und Filmemacher verliehen wird, sowie dem Preis für das Beste Regiedebüt (Dokumentarfilm), der an Pinny Grylls und Sam Crane ging. Weiterhin ist der Film in der Kategorie Dokumentation des Jahres bei den London Critics’ Circle Film Awards 2025 nominiert. Hier werden die Gewinner am 2. Februar 2025 bekannt gegeben.

Darüber hinaus erhielt der Film nach seiner Weltpremiere auf der SXSW 2024 den Jury-Preis für den besten Dokumentarfilm. Abseits dessen bekam man auch noch eine Reihe anderer Auszeichnungen bei verschiedenen Festivals.