Grand Theft Hamlet: Kinopremiere für eine in GTA Online gedrehte Doku

Grand Theft Hamlet ist eine preisgekrönte Dokumentation, die vollständig in Grand Theft Auto Online gedreht wurde. Die Dokumentation erzählt die Geschichte zweier arbeitsloser Schauspieler, die beschlossen, eine digitale Aufführung von Hamlet in GTA Online zu inszenieren. Sie kamen auf die Idee durch den COVID-19-Lockdown, während dem sie ihrer Leidenschaft nicht nachgehen konnten. Der Film hat bereits internationale Anerkennung erhalten und wird 2025 in den USA in ausgewählten Kinos zu sehen sein.

Hamlet im chaotischen Los Santos

Die Dokumentation folgt den Schauspielern Sam und Mark, die aufgrund des COVID-19-Lockdowns ihrer Leidenschaft, dem Theater, nicht mehr nachgehen konnten. Doch sie fanden einen ungewöhnlichen Weg, ihre Kunst auszuleben. Die beiden spielten GTA Online, und während sie durch die gewaltvolle und chaotische virtuelle Welt streiften, entwickelten sie die Idee, das berühmte Shakespeare-Stück Hamlet aufzuführen. Die Zerstörung und das Chaos, die in Los Santos herrschen, bieten einen interessanten Kontrast zu einem so klassischen Stück. Bei der Inszenierung trafen die Schauspieler nicht nur auf Herausforderungen, sondern fanden auch Momente der Ruhe und Reflexion inmitten der digitalen Welt.

Grand Theft Hamlet erobert Filmfestivals

Grand Theft Hamlet wurde beim renommierten South by Southwest (SXSW) Filmfestival aufgeführt und gewann den Jury-Award für die beste Dokumentation. Die Jury lobte besonders die innovative Herangehensweise und die emotionale Tiefe des Films, der die Isolation und den kreativen Überlebensinstinkt während der Pandemie auf humorvolle und berührende Weise einfing. Der Film hat es geschafft, sowohl die Theater- als auch die Gaming-Community zu begeistern. Der Erfolg führte dazu, dass der renommierte Verleiher Mubi die Rechte für die US-Kinopremiere und die globalen Streaming-Rechte erwarb. Die Dokumentation wird 2025 in den US-Kinos zu sehen sein, nachdem sie bereits beim BFI London Film Festival großen Anklang gefunden hat.

Grand Theft Hamlet bietet eine einzigartige Mischung aus Theater- und Videospielkultur. Die außergewöhnliche Inszenierung in Los Santos zeigt die Kreativität und den Einfallsreichtum, die in schwierigen Zeiten entstehen. Mit seiner innovativen und emotionalen Geschichte verspricht der Film, sowohl Film- als auch Videospiel-Fans zu begeistern.