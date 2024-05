Gratis auf Prime: Das gute Star Wars Battlefront 2 und das neue Spiel vom Prey- und Dishonored-Macher

Amazon-Prime-Kunden bekommen auch im Juni neue Spiele und andere Boni geschenkt. Diesen Monat sind es gleich sieben kostenlose Titel, die Prime-Mitglieder herunterladen und für immer behalten können.

Neben einem guten Star-Wars-Titel ist auch eine spannende Immersive Sim von einem der Meister des Genres mit dabei.

Den Anfang macht am 6. Juni Star Wars Battlefront 2 von 2005, also das Pandemic-Spiel und nicht der mit einigen Schwierigkeiten gestartete DICE-Titel von 2017. Allgemein ein sehr beliebter Titel, der auch viel herbeizitiert wurde, als DICE' Versuch zu Beginn so enttäuschte.

In dem Titel werdet ihr "Teil des Aufstiegs von Darth Vaders 501. Stormtrooper-Einheit" und kämpft euch "durch eine storybasierte Saga, in der jede Handlung Auswirkungen auf die Front und letztlich auf das Schicksal der STAR WARS-Galaxie hat". Star Wars Battlefront 2 bekommt ihr als Code für GOG.com.

Ebenfalls am 6. Juni erhältlich ist Weird West Definitive Edition des ehemaligen Arkane-Bosses Raphael Colantonio ("Dishonored", "Prey"), das 2022 viele Freunde fand. Auch mir gefiel das offen ausgelegte Action-Rollenspiel aus der Vogelperspektive mit all seinen taktischen Möglichkeiten und Entscheidungen über das, was ihr tun wollt, ausgezeichnet, wie ihr meinem Weird West Test entnehmen könnt. Weird West erhaltet ihr als Code für den Epic Game Store.

Am selben Tag ist auch der hübsche Indie-Titel Genesis Noir erhältlich, den ihr über die Amazon Game App installieren könnt.

Durchaus attraktive Titel, die man mitnehmen sollte, sofern man Prime-Kunde ist.

Ab dem 13. Juni ebenfalls erhältlich: Mythforce (über Epic), ein Koop-Roguelike, das einem Samstagmorgen-Cartoon nachempfunden ist, die kreative Farming-Simulation Everdream Valley (Amazon Games App), das Comic-Metroidvania Blast Brigade vs. the Evil Legion of Dr. Cread (GOG-Code), das unter Steam-Usern sehr gut wegkam, sowie das Puzzle-Abenteuer Projection: First Light (Amazon Games App).

Über Amazon Luna könnt ihr indessen folgende Spiele erleben: Metro Exodus, Bee Simulator, Fallout New Vegas: Ultimate Edition, Fallout 3: Game of the Year Edition, Lego Fortnite, Fortnite Battle Royale, Fortnite Festival, Rocket Racing sowie Trackmania.

Ab Morgen reicht Amazon noch einen Bonus für den Mai nach, wenn ihr das farbenfrohe musikalische Puzzlespiel The Lullaby of Life aks GOG-Code einfordern könnt.

Habt ihr die Prime-Games vom Mai bisher verpasst? Noch habt ihr Zeit, sie euch zu sichern. Besonders The Forgotten City solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Hier ist die komplette Liste:

Tomb Raider Game of the Year Edition, Lego Star Wars 2: The Clone Wars, Dark City: International Intrigue, Fallout 3: Game of the Year Edition, Nine Witches: Family Disruption, Electrician Simulator, 100 Doors Games: Escape from School, The Forgotten City, Spirits of Mystery: Whisper of the Past.