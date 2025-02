Funktionieren Konsolenspiele auf Mobilgeräten? Ja, sagen Technik-Experten und sind beeindruckt von GRID Legends auf iOS

GRID Legends ist ein visuell beeindruckendes Rennspiel, das zwar nicht die Offenheit eines Forza Horizon 5 oder das detaillierte Raytracing von Gran Turismo 7 bietet, aber dennoch mit schöner Beleuchtung und ansprechenden Strecken punktet. Die jüngste Veröffentlichung auf Android und iOS ist besonders interessant, da AAA-Titel, die ursprünglich von den Konsolen stammen, auf mobilen Plattformen oft mit Einschränkungen zu kämpfen haben. Nach ausführlichen Tests von Digital Foundry auf dem iPhone 15 Pro hinterlässt das Spiel jedoch einen positiven Eindruck und zählt zu den wenigen hochwertigen AAA-Portierungen für iOS, die eine echte Empfehlung wert sind.

Es gibt Einschränkungen, aber sie fallen kaum auf

Optisch orientiert sich die iPhone-Version demnach an der Xbox-One-Fassung, muss aber einige Kompromisse eingehen. Beleuchtung und Schatten sind vereinfacht, wobei die niedrigere Schattenauflösung besonders in der Cockpit-Perspektive auffällt. Zudem sind Schattenkaskaden auf iOS deutlicher sichtbar, und Schatten flackern stärker. Die Schatten von Blättern werden zudem nicht animiert, vermutlich um die Rechenlast zu senken, doch diese Einschränkungen fallen während des Rennens kaum ins Gewicht. Subtile Änderungen in der Beleuchtung, wie eine reduzierte Ambient Occlusion oder flachere Vegetation, sind vorhanden, beeinflussen das Gameplay jedoch nur minimal.

Eine der auffälligsten Änderungen ist den Technik-Experten zufolge der Verzicht auf volumetrische Beleuchtung, was in bestimmten Streckenabschnitten einen klaren Unterschied macht. Interessanterweise gibt es aber auch Verbesserungen: Während auf der Xbox One die Echtzeit-Cubemaps für Fahrzeugreflexionen nur mit 15 Hz aktualisiert werden, laufen sie auf dem iPhone mit voller Bildrate und in höherer Auflösung. Auch wenn Modell-Details reduziert wurden - es gibt außerdem LOD-Pop-ins auf kurze Distanz, schwächere Texturen und vereinfachte Menschenmengen -, bleibt die optische Qualität auf einem beeindruckenden Niveau und ist besser, als man es zum Beispiel von einem Nintendo Switch-Port erwarten würde, wo normalerweise größere Einschnitte im Hinblick auf die Grafik nötig sind.

Die Performance ist demnach solide. Der Standardmodus zielt auf 30 fps ab und bleibt meist stabil, obwohl gelegentlich Einbrüche in den 20er-Bereich auftreten, insbesondere zu Rennbeginn mit vielen Fahrzeugen auf dem Bildschirm. Die Rückspulfunktion verursacht ebenfalls leichte Ruckler, beeinflusst das Spielgeschehen aber kaum. Die Xbox One S zeigt ein ähnliches Verhalten, hält sich jedoch etwas besser in problematischen Szenen. Beide Versionen liefern laut Digital Foundry im Großen und Ganzen eine konsistente 30 fps-Erfahrung, unterstützt durch Bewegungsunschärfe, die das Bild glatter erscheinen lässt.

Die Anpassungen und "Downgrades" sind zahlreiche vorhanden, aber in Bewegung erinnert GRID Legends auf dem iPhone sehr an das Erlebnis auf der Xbox One. | Image credit: Digital Foundry

Neben dem Standardmodus gibt es zwei weitere Optionen: Der Batteriesparmodus reduziert Auflösung und Effekte, entfernt Screen-Space-Reflexionen und setzt die native Rendering-Auflösung auf etwa 360p herunter. Dafür läuft das Spiel hier stabiler mit 30 fps und verbraucht weniger Akkuladung. Der Performance-Modus bietet eine leicht höhere Auflösung (ca. 550p) und läuft standardmäßig mit 40 fps auf dem 120 Hz-Display des iPhone 15 Pro. Dieses Format sorgt für eine flüssigere Darstellung, leidet jedoch unter gelegentlichen Framedrops bei Szenen mit vielen Fahrzeugen. Auf dem iPhone 16 Pro läuft dieser Modus mit 60 fps, allerdings mit häufiger auftretenden Einbrüchen.

Auch ältere Geräte wie das iPhone 13 Pro Max werden unterstützt, wobei einige Effekte fehlen – etwa hochauflösende Texturen und Screen-Space-Reflexionen. Da sich die GPU-Verbesserungen bei Apple in den letzten Jahren mehr auf KI und Raytracing als auf reine Rechenleistung konzentriert haben, sind die Unterschiede zwischen dem iPhone 13 Pro und 15 Pro relativ gering. Insgesamt überzeugt Grid Legends nach Ansicht von Digital Foundry als eine der wenigen gelungenen AAA-Portierungen für iOS. Trotz unvermeidbarer Abstriche bleibt es für die Technik-Experten ein technisch gut optimiertes Rennspiel, das seine Konsolenherkunft nicht verleugnet und auf mobilen Geräten ein beeindruckendes Spielerlebnis bietet.