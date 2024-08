Größer als Elden Ring? FromSoftware hat seine Grenze langsam erreicht

In Elden Ring könnt ihr viele Spielstunden versenken, etliche Bosse bekämpfen und viele Orte entdecken. Etwa 40 Stunden dauert es, das Grundspiel einmal von Anfang bis Ende gesehen zu haben. Wie FromSoftwares Game Director Hidetaka Miyazaki nun erklärt, stellt Elden Ring eine Art Wendepunkt für FromSoftware dar und zieht eine Grenze für das Studio.

Ist Elden Ring schon das größte, was FromSoftware je bieten wird?

Elden Ring ist aktuell eines der erfolgreichsten Spiele dieses Jahrzehnts. Mit Shadow of the Erdtree zusammen ist Elden Ring auch das bisher größte Projekt von FromSoftware. Ob kommende Spiele hier wohl noch einen drauflegen?

"Budgets, Umfang, Maßstab, alles ist gewachsen, sodass Raum für Fehler nicht mehr so sehr toleriert wird, wie es in der Vergangenheit der Fall war. FromSoftware hat seine eigene Art, Risiken abzusichern, indem die meisten unserer Projekte einen Partner haben, der das Projekt finanziert", sagt Miyazaki in einem Interview mit The Guardian.

"Aus betriebswirtschaftlicher Sicht setzen wir nicht alles auf ein einziges Projekt. Gleichzeitig muss man das richtige Projekt finden, das Raum für Fehler zulässt. Sei es durch einen kleineren Umfang oder Maßstab. Oder es ist ein kleines Modul innerhalb eines größeren Projekts."

"Es muss Raum dafür geben. Ich denke, das ist die Herausforderung, vor der viele junge Spieledirektoren stehen und von der sie lernen können. Sicherzustellen, dass man versteht und erkennt, wo diese Fehlermöglichkeiten erlaubt sein können, ist unsere Art, unser Talent zu entwickeln."

Miyazaki spricht auch über die Zukunft von FromSoftware: "In Bezug auf die aktuelle Größe von FromSoftware würde ich sagen, dass Elden Ring wirklich die Grenze darstellt. Wir haben alle verfügbaren Ressourcen und Talente genutzt. Wenn wir es noch größer skalieren würden, hätte ich Bedenken."