Großer Erfolg: Dragon Ball Sparking! Zero erreicht 91.000 gleichzeitige Spieler auf Steam

Dragon Ball: Sparking! Zero ist auf Steam erstaunlich erfolgreich. Seit dem Start des Early Access am 8. Oktober konnte das Kampfspiel von Spike Chunsoft und Bandai Namco ganze 91.000 gleichzeitige Spieler auf Steam anlocken.

Dragon Ball macht auf Steam eine gute Figur

Lange dauert es nicht mehr bis zum offiziellen Release von Dragon Ball Sparking! Zero. Am 11. Oktober erscheint der Fighting-Titel für PC, Xbox Series und PlayStation 5. Obwohl nur Besitzer der Deluxe oder Ultimate Edition den frühen Zugang erhalten haben, konnte das Spiel laut SteamDB vor wenigen Stunden einen Höchststand von 91.005 gleichzeitigen Spielern auf Steam erreichen.

In den letzten 24 Stunden hat Dragon Ball viele Spieler angezogen.

Da der Oktober nicht gerade vor AAA-Releases strotzt, dürfte diese Zahl nach dem Launch sicher noch weiter nach oben gehen. Was haben wir denn sonst noch? Silent Hill 2 Remake und Metaphor: ReFantazio sind noch heiße Kandidaten für gute Spielerzahlen.

Bisher steht es auch bei den Kritiken gut um Dragon Ball Sparking! Zero. Auf Metacritic erreicht der Titel zu Akira Toriyamas ikonischen Universum eine hübsche 82er-Wertung, die sich aus 52 einzelnen Kritiken zusammensetzt. Vom 100 Punkten bis runter zu 60 Punkten ist bisher alles dabei.

Und das alles, obwohl die Spieler sich teilweise über den recht harten Schwierigkeitsgrad beschweren. Im Einzelspielermodus und vor allem im Kampf gegen "Großer Affe Vegeta" erleben die Fans viel Frust. Ein ganzer Reddit-Thread beschäftigt sich mit diesem Thema, wobei einige Spieler ihrem Ärger Luft machen und andere den Schwierigkeitsgrad verteidigen. Zwei Lager, so wie man es aus dem Internet eben kennt.

Dragon Ball Sparking! Zero bringt euch eine große Auswahl an spielbaren Charakteren. Darunter Goku, Gohan, Vegeta und fünf weitere Figuren, die alle einzigartige Fähigkeiten und Techniken besitzen. Insgesamt tauchen sogar über 160 Charaktere auf, so auch Trunks, Goten, Kale und Kefla.

Zudem warten epische 3D-Kämpfe und neue Handlungsstränge auf euch. "Tritt im authentischen Stil der Anime- und Videospielserien in rasanten 3D-Kämpfen an, die dein Herz schneller schlagen lassen. Erlebe atemberaubende Grafik und bekannte Kampf-Moves wie Strahleneinschläge, Sprintangriffe, blitzschnelle Bewegungen und planetenvernichtende ultimative Angriffe", heißt es auf der offiziellen Website.