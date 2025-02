Kann GTA 6 den Megaerfolg von GTA 5 toppen? Mittlerweile 210 Millionen verkaufte Exemplare sind schon eine ordentliche Ansage

Rockstars Grand Theft Auto 5 hat sich mittlerweile weltweit 210 Millionen Mal verkauft.

Grand Theft Auto 5 Genre: Action-Adventure

Plattform: PC, Xbox One, PS4, Xbox 360, PS3

Release: 17. September 2013

Entwickler / Publisher: Rockstar Games / Take-Two Interactive

Eine beachtliche Zahl, an der sich auch das kommende Grand Theft Auto 6 messen lassen muss.

Es verkauft sich immer weiter

Dieser neue Meilenstein bedeutet, dass sich das enorm erfolgreiche Spiel alleine im letzten Geschäftsquartal von Publisher Take-Two, das bis zum 31. Dezember 2024 lief, erneut rund fünf Millionen Mal verkaufte.

Und auch im Hinblick auf Red Dead Redemption 2 gibt es sehr gute Nachrichten, denn hier haben die Verkaufszahlen mittlerweile die Marke von 70 Millionen geknackt. Im vergangenen Geschäftsquartal kamen hier noch einmal rund drei Millionen Stück hinzu.

Sieht man mal von GTA 5 ab, sind das alleine bei RDR2 absolut beachtliche Verkaufszahlen, auf die so ziemlich jedes andere Unternehmen neidisch sein dürfte.

Indes liefert Rockstar weiter fleißig neue Inhalte für GTA Online ab, zuletzt etwa das Update Agents of Sabotage im Dezember 2024. Somit bringt das Spiel Take-Two auch nach all den Jahren noch viel Geld ein.

Ursprünglich erschien Grand Theft Auto 5 im September 2013 zuerst für PlayStation 3 und Xbox 360, in diesem Jahr feiert es also seinen zwölften Geburtstag. Es folgten Portierungen auf PC, Xbox One und PlayStation 4. Unterdessen wird Red Dead Redemption 2 im Oktober 2025 bereits sieben Jahre alt. Wo geht eigentlich die Zeit hin?

Im Herbst 2025 soll wiederum auch Grand Theft Auto 6 erscheinen, zumindest hält Take-Two aktuell weiterhin an diesem Release-Zeitfenster fest.

Was nicht ausschließt, dass es nicht doch noch zu Verzögerungen kommt – es sind immerhin noch einige Monate. In diesem Jahr veröffentlicht man unter anderem auch noch Sid Meier's Civilization 7 (11. Februar 2025), Mafia: The Old Country (Sommer) und Borderlands 4 (vor Jahresende).