GTA 6: Rockstar lädt Fans auf den neuen Discord-Server ein, um sich über mögliche Spekulationen auszutauschen und die neuesten Informationen zu erfahren

Rockstar Games hat einen offiziellen Discord-Server eröffnet, der es Fans ermöglichen soll, sich über ihre Games auszutauschen und der Community neue Informationen zu bieten. Besonders der Kanal zu GTA 6 sorgt für großes Interesse, da es zu den meisterwarteten Spielen dieses Jahres gehört. Fans hoffen, dass Rockstar über den Kanal Neuigkeiten zum kommenden Open-World-Titel mitteilen wird. Mit diesem Schritt schafft Rockstar eine neue Plattform, um Fans zu vernetzen und über Updates zu informieren.

Grand Theft Auto 6 Genre: Action-Adventure

Plattform: PS5, Xbox Series

Release: Herbst 2025

Entwickler / Publisher: RockStar Games / RockStar Games

Die GTA-Community kommt zusammen

Der Server bietet Diskussionsmöglichkeiten für beliebte Rockstar-Titel wie Red Dead Redemption oder Bully. Doch die meiste Aufmerksamkeit zieht der GTA 6-Kanal auf sich, da die Vorfreude auf das Spiel in der Community enorm ist. Die offizielle Ankündigung erfolgte im Rahmen eines GTA Online-Updates, in dem Rockstar betonte, dass die neue Community sich perfekt eignet, um sich mit anderen Spielern auszutauschen – sei es für Heists, Car Meets oder einfach nur, um zu spekulieren. Der Server ist für alle offen, die über einen Einladungslink beitreten. Innerhalb kürzester Zeit sind bereits Tausende Fans dem Server beigetreten, was die enorme Popularität der Rockstar-Titel unterstreicht.

Viele Spekulationen rund um GTA 6

Neben dem steigenden Hype um GTA 6 bleibt weiterhin unklar, wann der Titel im Herbst 2025 erscheinen wird. Bekannt ist, dass der Titel in der fiktiven Region Leonida spielt, die an Florida angelehnt ist, und Vice City zurückbringen soll. Spieler werden die Rolle von zwei Protagonisten übernehmen: Jason und Lucia. Gleichzeitig spekulieren Experten, dass GTA 6 das Preisniveau für Videospiele anheben könnte – bis zu 100 Euro für den Titel sind im Gespräch. Analysten gehen allerdings nicht davon, dass dies passieren wird. Zudem verschieben einige Entwickler ihre eigenen Veröffentlichungen, um nicht mit Rockstars Blockbuster konkurrieren zu müssen.

Mit dem Discord-Server möchte Rockstar einen Ort für die Community schaffen, um sich über ihre Titel austauschen zu können. Die Erwartungen an GTA 6 sind gewaltig, und die Branche ist gespannt auf neue Informationen. Egal, wann es erscheint – GTA 6 wird die Community prägen und könnte neue Maßstäbe für Open-World-Titel setzen, wenn es den Erwartungen der Fans gerecht wird.