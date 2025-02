GTA 6: Müssen PC-Fans nur bis Anfang 2026 warten? In diesem Zeitraum rechnet jedenfalls Corsair Gaming mit dem PC-Release

Fans wüssten nicht nur gerne, wann Grand Theft Auto 6 überhaupt erscheint, sondern auch, wann die PC-Version folgt.

Grand Theft Auto 6 Genre: Action-Adventure

Plattform: PS5, Xbox Series

Release: Herbst 2025

Entwickler / Publisher: RockStar Games / RockStar Games

Im Herbst 2025 ist wahrscheinlich erst einmal nur mit der Veröffentlichung auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S zu rechnen, auf die PC-Version müsst ihr aber womöglich nicht lange warten.

Kommt GTA 6 Anfang 2026 auf den PC?

Zumindest wird die Wartezeit nicht sehr lange ausfallen, wenn man Corsair Gaming Glauben schenkt.

Der Hersteller von Hardware und Peripheriegeräten rechnet nämlich damit, dass die PC-Version Anfang 2026 auf den Markt kommt, obwohl bisher offiziell keine PC-Umsetzung angekündigt ist.

"Ja, GTA 6 ist wahrscheinlich das Spiel, über das alle reden", sagte Corsair Gamings Ronald van Veen im Zuge der Bekanntgabe der jüngsten Geschäftsergebnisse des Unternehmens (via VGC). "Und ich denke, wir werden im Laufe des Jahres auf den Konsolen einen Blick darauf werfen können. Soweit ich weiß, wird es im Herbst für Konsolen erscheinen und dann Anfang 2026 für PC."

Mit etwas Verzögerung

Woher er das angeblich weiß, sagt er allerdings nicht. Wenngleich es natürlich nicht überraschend wäre, wenn man Rockstars Vorgehen in der Vergangenheit berücksichtigt.

Eine PC-Version ist offiziell nicht angekündigt, letztlich ist es aber keine Frage, ob eine Umsetzung kommt, sondern wann. Wie lange die Wartezeit am Ende ausfällt, bleibt vorerst unklar.

Der PC-Markt wird wichtiger

Erst in dieser Woche hatte Take-Twos CEO Strauss Zelnick betont, wie wichtig der PC-Markt ist und dass er vermutlich auch an Wichtigkeit gewinnen wird.

"Bei Civ 7 ist es so, dass das Spiel direkt auf Konsolen, PC und der Switch erhältlich ist", sagte er. "Was andere Spiele in unserem Line-up anbelangt, gehen wir nicht immer simultan auf alle Plattformen. In der Vergangenheit war es so, dass Rockstar mit einigen Plattformen angefangen hat und sich dann anderen Plattformen gewidmet hat."

"Wir haben beobachtet, wie der PC ein viel wichtigerer Teil dessen wurde, was mal ein Konsolengeschäft war. Ich wäre nicht überrascht, wenn sich dieser Trend fortsetzt."

Unterdessen gibt uns womöglich der Release-Termin von Borderlands 4 einen neuen Hinweis darauf, wann GTA 6 für Konsolen erscheinen könnte.