Wird die Welt von GTA 6 deutlich lebendiger? Fan zählt NPCs im Trailer, kommt auf beeindruckende Zahl

Was macht ihr so in eurer Freizeit? Ein GTA-Fan hat nun alle NPCs im ersten Trailer zu Rockstars Open-World-Action-Adventure Grand Theft Auto 6 gezählt.

Und dabei ist Reddit-User great_maccc auf eine durchaus beeindruckende Zahl gekommen, besonders im Vergleich zum ersten Trailer von Grand Theft Auto 5.

Deutlich mehr NPCs in GTA 6 unterwegs

Im Subreddit des Spiels gibt great_maccc an, dass im Trailer zu GTA 6 mehr als 630 NPCs zu sehen sind. Und das sind neunmal mehr als im ersten Trailer zu GTA 5, in dem waren es nämlich gerade mal 71.

Zwischen beiden Spielen liegen natürlich viele Jahre, in denen die Technologie weiterentwickelt wurde, aber es zeigt doch, dass die Welt von GTA 6 wahrscheinlich noch einmal ein gutes Stück lebendiger ausfallen dürfte.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Gleichzeitig entstehen so aber auch Bedenken. Viele NPCs bedeuten mehr Anforderungen an die CPU und an die Technik im Allgemeinen, womöglich gibt es also keinen Performance-Modus mit 60 fps.

Wenngleich das natürlich reine Spekulation ist. Bis Grand Theft Auto 6 erscheint, vergeht voraussichtlich noch mindestens ein Jahr. Ein Jahr, in dem man vieles optimieren könnte. Und dann ist da ja noch die PlayStation 5 Pro, die am 7. November 2024 auf den Markt kommt. Bis dahin hat sich die neue Konsole etabliert und es bleibt für Rockstar mehr als genug Zeit, das Spiel daran anzupassen.

Wird die PS5 Pro am Ende also erst einmal die beste Plattform, um GTA 6 zu spielen? Das dürfte sehr wahrscheinlich so sein, bis dann irgendwann einmal eine PC-Version des Spiels folgt.

Das Interesse ist auf jeden Fall riesig, wie auch die mittlerweile 213 Millionen Aufrufe des Trailers auf Rockstars offiziellem YouTube-Kanal zeigen.

Grand Theft Auto 6 erscheint voraussichtlich im Herbst 2025 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S.