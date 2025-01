Wird GTA 6 100 Dollar kosten? Analysten zufolge müsst ihr euch keine Sorgen machen, denn Rockstar würde selbst mit Grand Theft Auto nicht so weit gehen

Wird Grand Theft Auto 6 teurer als andere Spiele? Analysten rechnen nicht mit einer Preissteigerung bei Rockstars Open-World-Action-Adventure.

Damit reagiert man auf die Äußerung eines anderen Analysten, der zuletzt behauptet hatte, innerhalb der Branche gebe es die "Hoffnung", dass GTA 6 bis zu 100 Dollar kosten könnte.

Theoretisch möglich wäre es natürlich, dass man gerade bei einem solch heiß erwarteten Spiel wie GTA 6 versucht, eine Preiserhöhung durchzudrücken. Aber Mat Piscatella, Analyst bei Circana, ist der Ansicht, dass es "vermutlich nicht" passieren wird.

"Es ist einfach nicht nötig", schreibt er in einem Beitrag auf Bluesky. "Man will so viele Leute wie möglich ansprechen und gleichzeitig den Startpreis optimieren. Das erreicht man nicht, indem man den Grundpreis eines Spiels so hoch ansetzt, dass sich die Zielgruppe, die man damit anspricht, verkleinert. Das macht einfach keinen Sinn. Überhaupt nicht."

This is getting so much run but it's ridiculous. There's no need to make the base price of any game $100. Special editions, collector's editions, gold/silver editions, etc etc do the same thing, and a high % of day 1 buyers jump on those at their elevated price points. There's just no need.



