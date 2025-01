Würdet ihr 100 Euro für GTA 6 zahlen? Einige in der Branche "hoffen" wohl, dass Rockstar den Preis für seinen kommenden Blockbuster erhöht

Einem Analysten zufolge besteht innerhalb der Branche wohl die "Hoffnung" darauf, dass Rockstar und Take-Two den Preis von Grand Theft Auto 6 auf rund 100 Dollar oder rund 100 Euro erhöhen könnten.

Und diesem Beispiel könnten dann wiederum andere Unternehmen folgen und ihre Standardpreise für Spiele erhöhen, um die weltweite Inflation und die steigenden Triple-A-Entwicklungskosten auszugleichen.

Werden Spiele teurer?

In seinem Bericht State of Video Gaming in 2025 schreibt Matthew Ball von Epyllion, wie sich die Branche im aktuellen Jahr verändern könnte.

Und ein wichtiges Ereignis in diesem Jahr ist natürlich die Veröffentlichung im GTA 6, die für den Herbst 2025 geplant ist.

Dem Bericht zufolge gibt es innerhalb der Branche demnach die "Hoffnung" auf eine Preiserhöhung, was die Standardpreise insgesamt nach oben treiben könnte.

Ein Argument dafür sei laut Ball, dass sich GTA 6 auch unabhängig des Preises unglaublich gut verkaufen werde. Und wenn Rockstar damit Erfolg hat, kkönnten andere dem Beispiel folgen.

Über die Jahre hinweg sind die Preise für Videospiele weitestgehend stabil geblieben. Im Jahr 2020 drückte allerdings GTA-Publisher Take-Two eine Preiserhöhung seiner Spiele von 60 auf 70 Dollar zum Start der neuen Konsolengeneration durch.

Dass Entwicklungskosten immer weiter gestiegen sind, im Gegensatz zu Preisen für Spiele, ist wiederum kein Geheimnis. Angesichts dessen ist es wenig überraschend, dass versucht wird, diese Kosten auf unterschiedliche Art wieder einzuspielen, etwa in Form eines Early Access, der mit teureren Versionen verkauft wird.

Zum Wert von Spielen und zur eigenen Preispolitik, auch im Hinblick auf GTA 6, wurde Take-Two-CEO Strauss Zelnick bereits im Mai befragt. Damals sagte er, dass man bei der Preisgestaltung immer den Wert eines Spieles im Hinterkopf behalte.

"Es wird ständig neuer Content veröffentlicht und wir streben wirklich danach, zu jeder Zeit etwas mit einem großartigen Gegenwert anzubieten", sagte er. "Wir sind so darauf fokussiert, mehr Wert zu bieten als das, was wir dafür verlangen. […] Wann immer wir einen Preis festlegen, möchten wir sicher sein, dass es gute Nachrichten für die Konsumenten sind. Das Erlebnis sollte im Kontext der Kosten deutlich mehr bieten. Das ist das Ziel."