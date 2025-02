GTA 6: Kann der Termin im Herbst gehalten werden? "Rockstar strebt nach Perfektion", sagt Take-Two und gibt neues Update zum Release

Rockstars Grand Theft Auto 6 ist weiterhin auf Kurs für eine Veröffentlichung im Herbst 2025.

Grand Theft Auto 6 Genre: Action-Adventure

Plattform: PS5, Xbox Series

Release: Herbst 2025

Entwickler / Publisher: RockStar Games / RockStar Games

Trotz verschiedener Spekulationen rund um eine mögliche Verschiebung hält Publisher Take-Two weiterhin an dieser Angabe fest.

Bleibt GTA 6 pünktlich?

Das Release-Zeitfenster wurde im Rahmen der Bekanntgabe der aktuellen Geschäftszahlen erneut bestätigt.

"Dieses Kalenderjahr entwickelt sich zu einem der stärksten für [das Unternehmen], da wir Sid Meier's Civilization 7 am 11. Februar, Mafia: The Old Country im Sommer, Grand Theft Auto 6 im Herbst und Borderlands 4 auf den Markt bringen werden", heißt es.

Dass Grand Theft Auto 6 für den Herbst 2025 geplant ist, wissen wir bereits seit Mai 2024. Mit der Veröffentlichung des ersten Trailers war zuvor nur bekannt gewesen, dass der neueste Teil im Jahr 2025 auf den Markt kommen soll.

Im März 2024 deutete ein Bericht an, dass Rockstar ursprünglich das Frühjahr 2025 als Veröffentlichungszeitraum im Blick hatte, dies allerdings aufgrund von Verzögerungen nicht einhalten konnte.

Wie realistisch eine Verschiebung ist, bleibt abzuwarten. Ein früherer Rockstar-Entwickler hatte im September 2024 betont, dass wir frühestens in diesem Jahr davon erfahren, wenn es doch noch zu Verzögerungen kommen sollte.

Spekuliert wurde zuletzt auch darüber, ob Take-Two im Zuge der Veröffentlichung von Grand Theft Auto 6 versuchen könnte, den Verkaufspreis für die Standard Edition eines Spiels zu erhöhen. Analysten rechnen allerdings nicht damit.

Außerdem solltet ihr wohl nicht mit 60 Frames pro Sekunde in GTA 6 rechnen. Zumindest geht ein früherer Animateur von Rockstar nicht davon aus, dass das Spiel 60 fps erreichen wird, zumindest nicht auf den Konsolen. Bei einer späteren PC-Version sei dies natürlich je nach vorhandener Hardware möglich.