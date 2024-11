GTA 6: Kommt bald der zweite Trailer? Und was hat der Mond damit zu tun?

Fans suchen fieberhaft nach Hinweisen auf den Veröffentlichungstermin des zweiten Trailers zu Rockstars Open-World-Action-Adventure Grand Theft Auto 6.

Das geh sogar so weit, dass sie den Mond als Hinweis betrachten. Nicht den echten, sondern den auf einem Screenshot aus Grand Theft Auto Online.

GTA 6: Führt der Mond zum zweiten Trailer

Das jüngst veröffentlichte Bild zu GTA Online zeigt einen Charakter, der sich gegen ein Fahrzeug lehnt und die Darnell Bros Garment Factory betrachtet.

Rockstar hatte den Screenshot Anfang November passend zu einem neuen Beitrag veröffentlicht, in dem es über kommende Features und Events in GTA Online ging. Hier seht ihr das Bild:

Der Mond als Hinweisgeber?

Für Aufmerksamkeit sorgt jedenfalls der Mond in diesem Screenshot, der am Himmel leuchtet.

Dabei handelt es sich um einen abnehmenden Halbmond (abnehmender Gibbous), in der Realität befindet sich der Mond am 22. November 2024 in der gleichen Phase.

Dieser Tag ist ein Freitag und manche Fans sehen darin nun den Tag, an dem der zweite Trailer zu GTA 6 veröffentlicht (oder angekündigt?) wird.

Warum? Nun, nicht einfach zum Spaß. Das alles geht zurück auf das vergangene Jahr und das Moon Festival in GTA Online. Das Marketing für das Moon Festival passte am Ende zu dem Tag, an dem Rockstar bekannt gab, wann der erste Trailer zu GTA 6 veröffentlicht wird.

Dass Fans in allen möglichen Dingen nach etwaigen verstecken Hinweisen suchen, ist nun wahrlich nichts Neues. Aber ist das hier vielleicht doch etwas zu sehr an den Haaren herbeigezogen?

Zugegeben, nach einem Jahr könnte man darüber nachdenken, einen weiteren Trailer zu Grand Theft Auto 6 zu veröffentlichen, um den Hype weiter anzufachen. Ob das dann aber in irgendeiner Weise mit dem Mond zusammenfällt? Wir werden es wohl bald erfahren.

Zuletzt hatte Publisher Take-Two bestätigt, dass sich GTA 6 weiterhin auf Kurs für eine Veröffentlichung im Herbst 2025 befindet. Darüber hinaus zeigt man sich optimistisch, dass GTA 6 reibungslos auf der Xbox Series S läuft.