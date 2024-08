GTA 6 könnt ihr niemals am ersten Tag in einem Abo spielen

Wer hofft, dass GTA 6 zum Release im Game Pass oder einem anderen Abo spielbar sein wird, den müssen wir leider enttäuschen. Take-Two-Chef Strauss Zelnick ist strikt gegen einen Launch von Grand Theft Auto 6 direkt in ein Abo hinein.

Eine rationale Entscheidung

Gegenüber GamesIndustry.biz sagt Zelnick, "dass das Anbieten eines Spitzentitels mit einem Premiumpreis in einem Abonnementdienst, Tag und Datum, die Verbraucher zumindest für eine gewisse Zeit zu diesem Abonnementdienst drängen wird". Das sei ein Fakt. An seiner Entscheidung, GTA 6 und andere AAA-Spiele nicht zum Release in einem Abo anzubieten, ändert sich dadurch jedoch nichts.

Die Aufgabe des Unternehmens sei es, "die Branche zu übertreffen, und der einzige Weg, das zu tun, ist, große Hits zu generieren, und ich denke, wir haben alle notwendigen Elemente, um das zu erreichen." Insgesamt erscheinen bis zum Jahr 2027 noch 15 immersive Hauptspiele sowie weitere Mobile-Titel, Indies und Remaster, mit denen Take-Two dieses Ziel erreichen will.

Würdet ihr GTA 6 lieber in einem Abo zocken oder direkt kaufen?