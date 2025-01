GTA 6 könnte allein durch Vorbestellungen über 1 Milliarde Dollar einspielen - Rockstars CEO ist zurückhaltend

Die Vorfreude auf Rockstars Open-World-Action-Adventure Grand Theft Auto 6 ist immens – noch bevor das Spiel offiziell veröffentlicht wird, sorgt es bereits für Schlagzeilen. Zudem ist zu dem neuen Rockstar-Titel nicht viel bekannt. Analysten prognostizieren, dass der kommende Titel der größte Entertainment-Launch aller Zeiten werden könnte, mit Rekordeinnahmen und globaler Begeisterung.

Finanzieller Megahit in Aussicht

Schon durch Vorbestellungen könnte GTA 6 über eine Milliarde Dollar einspielen, schätzen Experten. Das erste Verkaufsjahr könnte laut DFC Intelligence Einnahmen von 3,2 Milliarden Dollar generieren, was die beeindruckenden Ergebnisse seines Vorgängers aus dem Jahr 2013 verdoppeln würde. Zum Vergleich: Die größten Filme des Jahres 2024, Inside Out 2 (1,7 Milliarden Dollar) und Deadpool & Wolverine (1,3 Milliarden Dollar), könnten von den Umsätzen von GTA 6 deutlich übertroffen werden. "Wir denken, dass es einer der größten Entertainment-Starts der Geschichte wird", erklärt Yoshio Osaki von IDG Consulting, welches sich auf Gaming spezialisiert.

Ein weltweiter Hype mit Rekordzahlen

Nach der Veröffentlichung des ersten Trailers im Dezember 2023 brach das Video Rekorde. Innerhalb von zwei Tagen erreichte es über 100 Millionen Aufrufe auf YouTube – mehr als der Trailer von GTA 5 in seiner gesamten Laufzeit. Mit jedem neuen Ableger hat Rockstar Games die Messlatte höher gelegt, was die Erwartungen an GTA 6 zusätzlich steigert.

Take-Two-CEO Strauss Zelnick äußerte sich optimistisch, jedoch zurückhaltend in einem Gespräch mit der Financial Times: "Ich erkläre nie den Sieg, bevor er eintritt. Aber ich bin überzeugt, dass Rockstar Games wieder einmal etwas Phänomenales abliefern wird." Gleichzeitig betont er die hohen Erwartungen der Fans und Analysten, denen Rockstar mit seinem neuesten Titel gerecht werden möchte.

Der Release ist weiterhin für Herbst 2025 geplant. Wann genau, verschweigt Rockstar der Community immer noch. Mit der enormen Vorfreude und den hohen Erwartungen scheint Grand Theft Auto 6 der meisterwarteste Titel des Jahres zu werden. Die Community fiebern unerwartet dem Launch entgegen und es bleibt spannend, ob Rockstar die hohen Erwartungen seiner Fans gerecht wird.