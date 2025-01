GTA 6 Release: Gerüchteküche brodelt – Insider vermutet Verschiebung auf 2026, doch Rockstar kontert mit Job-Anzeigen, die auf 2025 hindeuten

GTA 6 gilt als eines der meist erwarteten Spiele der letzten Jahre. Mit jeder neuen Information steigt die Spannung in der Community, die sehnsüchtig auf den nächsten Open-World-Hit von Rockstar Games wartet. Der Releasezeitraum des Spiels sorgt jedoch weiterhin für Spekulationen. Während aktuelle Stellenausschreibungen des Entwicklers auf einen geplanten Launch im Jahr 2025 hinweisen, sorgt ein prominenter Branchen-Insider für Zweifel.

Grand Theft Auto 6 Genre: Action-Adventure

Plattform: PS5, Xbox Series

Release: TBD

Entwickler / Publisher: Rockstar Games / Rockstar Games

Insider warnt vor möglicher Verschiebung auf 2026

Bloomberg-Journalist Jason Schreier schrieb in einem Artikel, dass GTA 6 womöglich erst 2026 veröffentlicht werden könnte. Als Gründe nennt Schreier den enormen Umfang des Spiels und die ambitionierten Ziele von Rockstar Games. So schrieb Schreier: "Das nächste Grand Theft Auto ist ein riesiges und ambitioniertes Spiel. Der Druck, es großartig zu machen, ist enorm und Entwickler Rockstar Games hat versprochen, übermäßige Überstunden in den letzten Monaten der Entwicklung zu vermeiden". Solche Faktoren könnten laut dem Insider eine Verschiebung durchaus realistisch machen, obwohl die offizielle Planung weiterhin anders lautet.

Stellenausschreibungen bekräftigen Release im Jahr 2025

Rockstar Games scheint diesen Gerüchten jedoch entschieden entgegenzutreten. In aktuellen Stellenausschreibungen, die erst vor wenigen Tagen veröffentlicht wurden, spricht das Unternehmen offen von einem geplanten Release im Jahr 2025. Diese Hinweise deuten darauf hin, dass die Entwicklung des Titels weiterhin auf Kurs ist und Rockstar keine Verzögerung erwartet. Indirekt widerlegen die Anzeigen damit die Spekulationen und bestärken die Aussagen, dass der Herbst 2025 weiterhin als Zielzeitraum gilt. Die Fans können vorerst hoffen, dass die bisherigen Pläne eingehalten werden.

GTA 6 bleibt eines der ambitioniertesten Projekte in der Gaming-Industrie. Analysten erwarten Umsätze von 3,2 Milliarden US-Dollar allein im ersten Jahr. Yoshio Osaki, CEO von IDG Consulting, bezeichnet das Spiel sogar als eine der größten Markteinführungen der Unterhaltungsbranche, weit über die Welt der Videospiele hinaus. Ob Rockstar Games den geplanten Termin einhalten kann, bleibt spannend. GTA 6 wird von einer riesigen Community erwartet - unabhängig davon, wann es jetzt erscheint.